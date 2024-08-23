痛批賴清德「渲染中國威脅」　國台辦：堅持台獨是兵兇戰危最大亂源

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

823砲戰66週年，總統賴清德今(23日)呼籲要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，如同當年823抗戰要不分族群團結一致抵抗中國威脅。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚回應痛批賴清德極力渲染「中國威脅」，揮霍百姓血汗錢買軍武，裹挾台灣民眾當台獨炮灰，賴清德才是台海兵兇戰危最大亂源。

朱鳳蓮首先痛批，「賴清德當局極力渲染『中國威脅』，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，一步步將台灣綁上『台獨』戰車，裹挾台灣民眾當『台獨炮灰』。」

朱鳳蓮繼續痛批賴清德，口口聲聲說希望兩岸和平發展，再次暴露他打著和平的幌子大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」的虛偽嘴臉和陰險本質。

朱鳳蓮表示，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣內部社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

▲賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝）

今天在金門舉行832砲戰66周年紀念典禮，賴清德首度以總統的身分主持823砲戰紀念典禮，同時透露自己的叔叔也曾參與八二三戰役。

賴清德致辭時指出，「這是我們中華民國、台澎金馬共同的歷史，也因為有這一群參戰英雄、前輩們為國家的貢獻，才有今天的台灣」。為此，賴清德認為，除了紀念這些英勇的先烈，大家更要將八二三戰役的精神傳承下去。

賴清德接著強調，要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國，也是當年參加八二三戰役軍民們的決心，如果當年的政府和官士兵的決心不夠，面對中國的各種分化，就無法在八二三戰役獲勝、成功守護中華民國。

賴清德表示，這幾年來，政府持續提高國防預算，明年度的預算也比今年度增加，除了照顧官兵、保障官兵的權益，也要提升戰力，向國際社會展現我們守護國家的決心，願意跟民主陣營共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

最後，賴清德再次感謝參與八二三戰役的每一個人，有決心、團結一致、不願妥協、不接受分化，才讓台澎金馬走到今天，未來要堅持捍衛國家主權，守護人民生命財產安全，讓台海和平、繁榮發展。