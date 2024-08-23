　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

痛批賴清德「渲染中國威脅」　國台辦：堅持台獨是兵兇戰危最大亂源

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.7.24） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

823砲戰66週年，總統賴清德今(23日)呼籲要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，如同當年823抗戰要不分族群團結一致抵抗中國威脅。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今晚回應痛批賴清德極力渲染「中國威脅」，揮霍百姓血汗錢買軍武，裹挾台灣民眾當台獨炮灰，賴清德才是台海兵兇戰危最大亂源。

朱鳳蓮首先痛批，「賴清德當局極力渲染『中國威脅』，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，一步步將台灣綁上『台獨』戰車，裹挾台灣民眾當『台獨炮灰』。」

朱鳳蓮繼續痛批賴清德，口口聲聲說希望兩岸和平發展，再次暴露他打著和平的幌子大搞「以武謀獨」、「倚外謀獨」的虛偽嘴臉和陰險本質。

朱鳳蓮表示，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，是台海和平穩定最大威脅，是導致台海兵凶戰危、台灣內部社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。

▲▼ 賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝）

▲賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝）

今天在金門舉行832砲戰66周年紀念典禮，賴清德首度以總統的身分主持823砲戰紀念典禮，同時透露自己的叔叔也曾參與八二三戰役。

賴清德致辭時指出，「這是我們中華民國、台澎金馬共同的歷史，也因為有這一群參戰英雄、前輩們為國家的貢獻，才有今天的台灣」。為此，賴清德認為，除了紀念這些英勇的先烈，大家更要將八二三戰役的精神傳承下去。

賴清德接著強調，要有決心守護台澎金馬、捍衛中華民國，也是當年參加八二三戰役軍民們的決心，如果當年的政府和官士兵的決心不夠，面對中國的各種分化，就無法在八二三戰役獲勝、成功守護中華民國。

賴清德表示，這幾年來，政府持續提高國防預算，明年度的預算也比今年度增加，除了照顧官兵、保障官兵的權益，也要提升戰力，向國際社會展現我們守護國家的決心，願意跟民主陣營共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

最後，賴清德再次感謝參與八二三戰役的每一個人，有決心、團結一致、不願妥協、不接受分化，才讓台澎金馬走到今天，未來要堅持捍衛國家主權，守護人民生命財產安全，讓台海和平、繁榮發展。

ET快訊
死亡車禍！夫妻騎車撞垃圾車　澎湖男喪命
大樂透頭獎1.71億一注獨得　台中今晚誕生億萬富翁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

痛批賴清德「渲染中國威脅」　國台辦：堅持台獨是兵兇戰危最大亂源

陸正妹路邊醉倒遭猥褻！色男「坐下伸手」下場慘了

陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

海基會：台商擔憂「反獨22條」亂檢舉　遭商業競爭對手利用

福建開放陸客赴馬祖旅遊　海基會將派員駐點提供服務

行李超2cm加收3181元！　陸女失控堵登機口還怒吼：你很窮嗎

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

午後雷雨下周擴全台　珊珊颱風明轉中颱

中信金搶親新光金聘金曝光　每股14.55元！目標一次買51％

英雄領隊肉身護團員！　遭虎頭蜂圍攻送醫不治

周迅50歲狀態高掛熱搜第一　挨酸「買得很明顯」評價兩極

為了保護團員！登山團領隊慘遭虎頭蜂圍攻　送醫搶救不治

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

痛批賴清德「渲染中國威脅」　國台辦：堅持台獨是兵兇戰危最大亂源

陸正妹路邊醉倒遭猥褻！色男「坐下伸手」下場慘了

陸旅行社推263元「全紅嬋老家1日遊」　網氣炸：差不多得了吧

海基會：台商擔憂「反獨22條」亂檢舉　遭商業競爭對手利用

福建開放陸客赴馬祖旅遊　海基會將派員駐點提供服務

行李超2cm加收3181元！　陸女失控堵登機口還怒吼：你很窮嗎

阿里巴巴新增香港主要上市　估9月納入港股通

《黑神話：悟空》真身是他！ 「猴棍」帥哥超入戲...連表情都很到位

一坪3.3萬！廣東驚見最低房價　登上微博熱搜

2024富岡鐵道藝術生活節起跑　DT668蒸汽機車＋藍皮解憂號齊聚桃園

國際扶輪3502區慶祖父母節　祖孫妝水水走秀詮釋祖孫情

「2024桃園電影節」臺灣獎頒獎　總獎金共發出125萬

桃園鳳凰扶輪社扶弱助學　捐助24萬就學獎勵金

陸女高中生校內身亡！倒臥宿舍床上「送醫不治」　家屬校門擺花圈

微濕上妝更貼膚！6個你應該知道的「美妝蛋上妝技巧」

泰國華欣「8秘境玩法」公開！瀑布旁露營、葡萄園騎單車超愜意

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

相關新聞

總統賴清德宣布帕運奪金獎金加碼

總統賴清德宣布帕運奪金獎金加碼

巴黎帕拉林匹克運動會中華代表團將於今晚出發巴黎，在出發前由總統賴清德親自授旗給中華代表團團長穆閩珠會長，更同時宣布本屆賽會奪金獎金將加碼到600萬元，展現出政府照顧身障選手的決心。

巴黎帕運授旗　賴清德：金牌獎助金提高到600萬

巴黎帕運授旗　賴清德：金牌獎助金提高到600萬

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

首場「健康台灣」會議昨登場　潘孟安曝：賴清德將提早啟動長照3.0

首場「健康台灣」會議昨登場　潘孟安曝：賴清德將提早啟動長照3.0

823砲戰66週年　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

823砲戰66週年　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

關鍵字：

賴清德823中國威脅國台辦

讀者迴響

最夯影音

更多

IKEA「1夯品」4分鐘被搶光！　一群人奔跑搶買畫面曝...他傻眼

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

國家警報響「大雷雨轟5地」　鄭明典：雷聲隆隆真兇

聰明鼠挖掘神祕通道！　輕鬆破解開蓋鑽到隔壁

4451萬養內鬼林明佐！洗錢基地曝光　車庫停賓利...3200萬名錶吸睛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面