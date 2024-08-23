首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

▲總統賴清德至金門主持「八二三砲戰66周年紀念典禮」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

實習記者石嘉豪／台北報導

今（23日）是八二三砲戰66周年，賴清德也首度以總統的身分，前往金門主持823砲戰紀念典禮。賴清德表示，看到許多在八二三戰役為國捐軀的英雄的名字，內心非常欽佩，也非常感激，賴清德還透露，他的叔叔也曾參與八二三戰役。

在八二三砲戰66周年紀念典禮中，賴清德提到，「這是我們中華民國、台澎金馬共同的歷史，也因為有這一群參戰英雄、前輩們為國家的貢獻，才有今天的台灣」。為此，賴清德認為，除了紀念這些英勇的先烈，大家更要將八二三戰役的精神傳承下去。

賴清德接著強調，我們要有決心，守護台澎金馬、捍衛中華民國，因為這也是當年參加八二三戰役軍民們的決心，如果當年的政府和官士兵的決心不夠，面對中國的各種分化，就無法在八二三戰役獲勝、成功守護中華民國。

賴清德還表示，我們要團結一致，當年參戰的前輩先烈，彼此不分東南西北、不分族群，就像他遇到的遺族和家屬，有金門在地、有來自台東、屏東、台南、苗栗、新北、宜蘭，因為大家團結一致、軍民共同合作，打贏八二三戰役。

「我們的目的是希望兩岸和平發展。台灣是熱愛和平的國家，台灣人民也與人為善，為了我們民主、自由、人權、法治的生活，一定要讓台海和平發展。」

此外，賴清德感慨，看到許多在八二三戰役為國捐軀的英雄的名字，內心非常欽佩，也非常感激，並透露，自己的叔叔參與過八二三戰役，從小也聽叔叔談起同袍參戰時的決心。

賴清德點出，當他向遺族和家屬致意時，有一位來自台南的鄉親，說他的父母結婚才五個月，父親就投身八二三戰役，後來壯烈犧牲，還有一位來自苗栗的阿婆，坐著輪椅向賴清德傾吐往事時泣不成聲，也讓賴清德感到很不捨。

▲總統賴清德至金門主持「八二三砲戰66周年紀念典禮」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

賴清德表示，這幾年來，政府持續提高國防預算，明年度的預算也比今年度增加，除了照顧官兵、保障官兵的權益，也要提升戰力，向國際社會展現我們守護國家的決心，願意跟民主陣營共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

最後，賴清德說，他要再次感謝參與八二三戰役的每一個人，有決心、團結一致、不願妥協、不接受分化，才讓台澎金馬走到今天，未來，我們會堅持捍衛國家主權，守護人民生命財產安全，讓台海和平、繁榮發展。