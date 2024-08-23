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主持823砲戰66週年典禮　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

文／中央社

823砲戰66週年，總統賴清德今(23日)表示，大家要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年823砲戰參戰官兵的決心，且要不分族群團結一致抵抗中國威脅，目的是希望兩岸和平發展，台灣要繼續過民主、自由、人權、法治的生活。

▲▼ 賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝）

▲賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝，下同）

賴總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」，中午與參戰官兵及遺族午宴；這是賴總統上任後首次到金門。

賴總統致詞時表示，今天是823砲戰66週年紀念日，很榮幸以中華民國總統與三軍統帥身分主持祭典，並代表全國人民向參加823砲戰為國捐軀的英雄致意，也一一向家屬安慰，表達感謝之意。 賴總統表示，希望大家在紀念823砲戰英勇作為時，未來還是要記得傳承823砲戰精神，才不枉費當年投入這場戰役的軍士官每一個人。

總統說，大家要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年823砲戰參戰官兵的決心，特別是當前台澎金馬面臨中國威脅，沒有比往年要來得少，在這種狀況之下，大家一定要有守護台澎金馬、捍衛中華民國的決心。

賴總統指出，中國一定會進行各種滲透、宣傳、分化，但是要了解，中國要拿下台灣，還有一個更深遠的目標，這也是國際社會不斷強調的，中國要在西太平洋甚至於在世界，改變以規則為基礎的國際秩序，「823砲戰發生的時候，我還沒出生，民進黨還沒成立」，可見一斑，中國要拿下台灣，不是台灣哪一個人、哪一個政黨說了什麼事情，通通都不是。

▲▼ 賴清德總統上午赴金門主持「823砲戰勝利66週年追思祭悼典禮」。（圖／記者林名揚攝）

賴總統說，「我們要團結」，當年參戰官兵是地不分東西南北，也不分族群，軍民團結共同打仗。未來如果要抵抗中國威脅，一定要團結一致。

總統表示，希望兩岸和平發展，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善，「我們不再反攻大陸」，但是也不願意受共產黨統治，台灣要繼續過民主、自由、人權、法治的生活，所以台灣是為了自己的生活方式，同時也為了台海和平穩定。

賴總統指出，這幾年政府不斷提升戰力，明年的軍事預算比今年還要多，除了照顧官兵、保障官兵權益、有更好生活以外，也提高訓練，購買精良武器，同時和民主陣營肩並肩站在一起，就是要向國際社會展現守護國家的決心，台灣願意跟民主陣營國家合作，維護台海和平與印太的穩定發展。

賴總統說，再度代表全體民眾向當年參與823砲戰的每一個人表達最由衷的感謝，如果不是當年大家有決心團結一致，不妥協、不受分化，打贏這場勝仗，台灣不可能有今天這個情況。所以面對中國威脅，不必憂讒畏譏，只有一個目標，捍衛國家主權、維護民主與2350萬人的生命財產安全，大家一起加油。

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