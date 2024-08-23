首場「健康台灣」會議昨登場　潘孟安曝：賴清德將提早啟動長照3.0

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

首場「健康台灣獲推動委員會」會議昨日晚間於總統府登場，並由總統賴清德親自主持。對此，總統府秘書長潘孟安今（23日）表示，「健康台灣」的構想除了健保的永續、國人的健康外，更要提早啟動長照3.0，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、機構、醫療和社福的一體式服務。同時，潘孟安直言，賴清德已經將構想化作具體的行動，不只是競選的口號而已。

潘孟安提到，賴清德總統出身於醫界，因此在競選時期，賴清德就提出「健康台灣」的構想，並在就職滿月時，即宣布將成立「「健康台灣推動委員會」，希望能發揮醫療專業，守護國人的健康。

潘孟安指出，健康不僅是基本人權，更是普世的價值，昨天賴清德首度召開健康台灣推動委員會的第1次會議，在會中衛福部依序報告了「健康台灣願景規劃」以及「健保永續—改革與優化」，希望未來8年內，國人平均餘命可以持續提升，且不健康年數占平均餘命的比率逐年下降。

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員會」。（圖／總統府提供）

此外，潘孟安說明，政府也將持續朝健保財源多元的管道進行研議，務求健保穩健經營。健保的核心價值是醫療平權、全民互助，因此唯有健保永續，全民才能獲得更好的照顧。

關於「健康台灣」的構想，潘孟安點出，不只是競選的口號而已，政府已經將構想化作具體的行動，除了健保的永續、國人的健康外，更要提早啟動長照3.0，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、機構、醫療和社福的一體式服務。

最後，潘孟安強調，未來，健康台灣推動委員會將每季定期召開會議，期待透過每一次的會議，一步一腳印，共同努力完成「健康台灣」的目標。