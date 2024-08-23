　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

首場「健康台灣」會議昨登場　潘孟安曝：賴清德將提早啟動長照3.0

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者湯興漢攝）

▲總統府秘書長潘孟安。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

首場「健康台灣獲推動委員會」會議昨日晚間於總統府登場，並由總統賴清德親自主持。對此，總統府秘書長潘孟安今（23日）表示，「健康台灣」的構想除了健保的永續、國人的健康外，更要提早啟動長照3.0，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、機構、醫療和社福的一體式服務。同時，潘孟安直言，賴清德已經將構想化作具體的行動，不只是競選的口號而已。

潘孟安提到，賴清德總統出身於醫界，因此在競選時期，賴清德就提出「健康台灣」的構想，並在就職滿月時，即宣布將成立「「健康台灣推動委員會」，希望能發揮醫療專業，守護國人的健康。

潘孟安指出，健康不僅是基本人權，更是普世的價值，昨天賴清德首度召開健康台灣推動委員會的第1次會議，在會中衛福部依序報告了「健康台灣願景規劃」以及「健保永續—改革與優化」，希望未來8年內，國人平均餘命可以持續提升，且不健康年數占平均餘命的比率逐年下降。

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持「健康台灣推動委員會」。（圖／總統府提供）

此外，潘孟安說明，政府也將持續朝健保財源多元的管道進行研議，務求健保穩健經營。健保的核心價值是醫療平權、全民互助，因此唯有健保永續，全民才能獲得更好的照顧。

關於「健康台灣」的構想，潘孟安點出，不只是競選的口號而已，政府已經將構想化作具體的行動，除了健保的永續、國人的健康外，更要提早啟動長照3.0，讓醫療照護從社區走入家庭，打造居家、社區、機構、醫療和社福的一體式服務。

最後，潘孟安強調，未來，健康台灣推動委員會將每季定期召開會議，期待透過每一次的會議，一步一腳印，共同努力完成「健康台灣」的目標。

ET快訊
林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」
快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI
快訊／中信金搶親新光金聘金曝！每股14.55元　目標一次買5
LIVE／中信金搶親！　總經理高麗雪19：30現身說明投資新
巴黎長榮桂冠酒店五星旗風波　長榮集團：認同九二共識、反對台獨
博弈集團養刑事戰將當門神　前記者500萬交保...家屬急籌錢
四海遊龍也要漲了！價格調幅曝光
快訊／防彈Suga酒駕神隱17天現身　警局前90度鞠躬
謝霆鋒、王菲「摸大腿、靠頭」畫面甜翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

金融整併風　財長：目前無「公公併」規劃

中華電發聲明！　回擊楊植斗：蹭聲量不可取

施明德語錄新書發表會　藍綠大咖齊聚憶「台灣曼德拉」往事

賴清德為巴黎帕運代表團授旗　金牌獎助金提高到600萬可月領3萬

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

全教總理事長絕食三天　洪孟楷聲援：政府要聽見基層聲音

范雲獲邀民主黨全代會論壇講者　成座談會「亞洲唯一代表」

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

「英國比爾蓋茲」遺體尋獲　與18歲女兒卡床墊中

姚淳耀「10張台積電」拚退休金　吳姍儒羨慕虧：難怪不用講話XD

「巨大球拍」為統一獅開球　李洋加碼抽親筆簽名紀念酒

最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」網戀愛：請慢過

統神撂狠話「閉著眼睛也贏蹦闆」　「Toyz出獄就扁」規劃《拳上3》？

屏縣議員張振亮「預備行賄」遭判8個月　內政部：依法解職不遞補

金融整併風　財長：目前無「公公併」規劃

中華電發聲明！　回擊楊植斗：蹭聲量不可取

施明德語錄新書發表會　藍綠大咖齊聚憶「台灣曼德拉」往事

賴清德為巴黎帕運代表團授旗　金牌獎助金提高到600萬可月領3萬

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

首度主持八二三砲戰紀念典禮　賴清德親曝：我的叔叔也參與戰役

全教總理事長絕食三天　洪孟楷聲援：政府要聽見基層聲音

范雲獲邀民主黨全代會論壇講者　成座談會「亞洲唯一代表」

總統賴清德為帕運英雄們授旗送行！宣布奪金獎金加碼

直擊／李洋眾人面前放閃了！告白女友：我是挑夫　百人圍觀看尹斗俊

豪宅遭1億元拍賣！　凱文史貝西變「無賴」拒搬出還不付租金

慧洋今年EPS上看9元　兩艘新船可提早到明年Q4入列

前進南撒哈拉　貿協訪團非洲創逾千萬美元商機

世芯-KY第二季獲利15.87億元寫新高　9月12日除息

宋枝恩、朴偉絕美婚紗照曝光！　深情告白「人生中最確信的就是你」

林郁婷、李洋合體現身時尚之夜　笑稱新組合叫「洋郁片」

快訊／又有律師洩密被約談！這回惹上FBI　3台人買個資爆串證

岡山新行政中心公辦都！日本大師隈研吾設計 　2029年完工啟用

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

快訊／領隊肉身護團員遭虎頭蜂圍攻送醫不治　鍾佳濱回應了

假帳風暴延燒　柯文哲道歉：不能因我的錯誤讓第三勢力火苗熄滅

抄襲丟碩士！李眉蓁重讀成功畢業

賈永婕出任台北101董座　綠委曝她商場背景：確實驚艷一手

陳佩琪遭爆金主陪看上億豪宅！全聯回應了

財政部粉專「刪掉中華民國」被轟　官方回應了

最後一次送禮　王世堅：會帶便當去看柯文哲

娶台灣妻申請移居　香港公務員被拒

「失敗的政治人物！」　郝龍斌轟柯文哲：是民眾黨的負債

民眾黨政治獻金假帳風暴燒不完　許甫哽咽：我們信用破產了

我國口腔癌「世界第一」　陳時中承諾：年底提出檳榔專法

賴清德設定目標！　8年內國人平均餘命增加至82歲

卓榮泰：2030年前投入9000億！　加速推動綠能、儲能、節能

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

更多熱門

相關新聞

823砲戰66週年　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

823砲戰66週年　賴清德喊：保護台澎金馬，捍衛中華民國

823砲戰66週年，總統賴清德今(23日)表示，大家要有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國，這也是當年823砲戰參戰官兵的決心，且要不分族群團結一致抵抗中國威脅，目的是希望兩岸和平發展，台灣要繼續過民主、自由、人權、法治的生活。

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

賴清德上任100天中共吸收滲透偵辦6案　去年至今累計87案

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

2023年國人平均壽命80.23歲！　男性76.94歲、女性83.74歲

823砲戰66周年　洪秀柱籲賴清德：提出「反獨謀合」論述

823砲戰66周年　洪秀柱籲賴清德：提出「反獨謀合」論述

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

健保財務怎麼撐？短期公務預算挹注336億　明年起多投入134億

關鍵字：

賴清德潘孟安健康台灣長照

讀者迴響

熱門新聞

即／大廠拒接對岸軍工訂單　副董帶百人出走接單

9月嬰回家幫2歲姊慶生　父嫌吵活活打死

「演大愛戲已婚男星」驚爆出軌！

人氣餐廳老闆跟女員工上床　闆娘心碎

NIKE無預警7折快閃促銷！

八點檔女星「真的結婚了」！　登記嫁大9歲帥男友

南韓酒店大火7死11傷　女住客跳氣墊慘死

妹子PO人肉砲彈勸世片　大家都想飛

即／台南300坪塑膠粒倉庫全面燃燒　超巨黑煙衝天

即／為了保護團員！登山團領隊遭虎頭蜂圍攻慘死

北韓選手「甜笑合照」南韓運動員遭處分！

19歲兒幫親媽拍AV　合體爆拍片內幕

信義區陰廟被包圍「僅距正門1公尺」　隔年建商就過世

即／泰國飛機驚傳爆炸墜毀！5中國公民罹難

快訊／5縣市大雨特報！下到入夜

更多

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面