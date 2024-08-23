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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德為巴黎帕運代表團授旗　金牌獎助金提高到600萬可月領3萬

▲總統賴清德。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德。（圖／總統府直播）

實習記者石嘉豪／台北報導

我國「2024巴黎帕運代表團」今（23日）在總統府內接受授旗，總統賴清德表示，行政院已經成立「體育暨運動發展部」籌備小組，政府將努力推廣全民運動、促進運動產業多元發展、落實運動平權，期盼打造台灣體育發展的新里程碑。賴清德也期勉，選手以堅定的意志和不屈的精神迎接每場比賽，創造屬於自己的榮耀時刻。

賴清德提到，今年體育迷很幸福，因為巴黎奧運才剛結束，緊接著帕拉林匹克運動會就要在下個禮拜正式展開，自己也非常高興可以代表國人為巴黎帕運代表團授旗、為所有台灣英雄加油。

賴清德接著恭喜入選代表團的13位選手，大家都是經過嚴格的選拔、辛苦的訓練備戰，才能代表國家站上世界的舞台，為自己爭取最高榮耀。

此外，賴清德指出，上一屆的東京帕運，我們的選手都展現了奮戰精神，全力以赴、努力不懈，把獎牌帶回來和國人分享榮耀。

今年，林姿妤、田曉雯、程銘志、方振宇、劉雅婷等選手要再次挑戰帕運，賴清德認為，看到大家臉上充滿自信，就知道大家已經準備好要更上一層樓，他也向選手們說「加油」。

賴清德進一步說明，陳柏諺是這次最年輕的選手，也是大家很期待的桌球新秀，他和國人朋友也都很期待胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳、蕭翔文、林資惠、張少豪等選手的表現，也要祝福最強老將曾隆煇選手在射箭項目再下一城。

今天現場還有代表團的教練、後勤及行政團隊的夥伴，賴清德也感謝他們發揮專業、努力付出，協助選手們有最亮眼的表現。

至於政府的協助，賴清德表示，政府首度啟動「帕拉林匹克運動會備戰計畫」，對於備戰、組團工作及選手待遇，在資源的挹注上都是歷屆最佳；帕運選手首度進駐國家運動訓練中心進行長期訓練，並由國家運動科學中心提供專業分析，就是要給選手最好的備戰環境。

賴清德強調，政府對後勤支援服務更提升，賴清德還要求這屆帕運的後勤服務比照奧運規格來辦理，除了國訓中心提供送餐服務，還有膳食公寓、運動中心、選手村外的物理治療，所有的後勤服務比起歷屆更加升級。

賴清德再指出，後勤團隊的專業比起以往更加多元，這屆代表團有復健科、泌尿科醫師、物理治療師、運動防護員、心理諮商師、營養師及廚師，廚師負責料理大家愛吃的食物，避免選手們水土不服，讓大家可以正常表現。

最後，賴清德表示，政府還優化選手教練獎勵制度，獎勵辦法從今天公告修正，帕運金牌的選手獎助金從400萬元提高到600萬元，可以月領3.1萬元；教練團的獎金也從25萬元提高到80萬元。

賴清德接著談到，體育署、國訓中心、運科中心及中華帕總的共同努力，讓選手在訓練、治療、飲食服務都有完整的後勤支援，讓選手有更堅實、完善的後盾。

賴清德提及，自己已經宣布政府將成立「體育暨運動發展部」，上個禮拜行政院已經成立籌備小組，政府會努力推廣全民運動、促進運動產業多元發展、落實運動平權，同時有專案計劃，協助運動員在國際舞台上圓夢，期盼打造台灣體育發展的新里程碑。

最後，賴清德表示，無論是初次挑戰，或是再度參賽的台灣英雄，他都要代表國人表達祝福及感謝之意，並勉勵大家像台灣藍鵲一樣靈巧敏捷、像台灣黑熊一樣勇敢無懼，以堅定的意志和不屈的精神迎接每一場比賽，創造屬於自己的榮耀時刻。

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