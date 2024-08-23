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台東親子Let’s上山下海消暑趣　邊玩邊學「安全玩水」

▲台東縣政府邀請親子民眾在24日到台東原生應用植物園，參加好玩又實用的遊憩安全活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府邀請親子民眾在24日到台東原生應用植物園，參加好玩又實用的遊憩安全活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

暑假即將進入尾聲，台東縣政府邀請親子民眾在24日到台東原生應用植物園，參加好玩又實用的遊憩安全活動，前150名完成闖關民眾，就能帶回旅遊實用小禮物。另外，喜歡玩水的家長和小朋友，24日「水域安全親子體驗」還有最後2組名額。

台東縣政府表示，為增進縣內旅遊安全，近年爭取中央經費補助，辦理各項「安全旅遊」、「安全玩水」的活動，不只邀請民眾邊玩邊學，也辦理業者實務上需要的各項增能訓練。縣府攜手交通部觀光署及海洋委員會，希望民眾從小能培養旅遊安全意識及概念，上山下海都能盡情探索享受遊憩樂趣，同時也瞭解相關安全的風險，以及萬一發生意外時，有自救能力，和緊急救護能力幫助別人。

台東縣政府交通及觀光發展處進一步指出，喜歡山上清涼開闊綠蔭的大小朋友，歡迎24日可以到台東原生應用植物園，免費入園參加「旅遊安全宣導日」闖關，同時增進旅遊安全概念、實作練習AED、CPR等急救能力。另外，也歡迎來縣議會游泳池邊玩邊學自救救溺的技能。在暑假的尾巴，邀請親子大手牽小手把握旅遊休閒時光，更帶回實用的旅遊安全概念和急救能力。

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