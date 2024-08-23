自行車租賃業者響應「交通安全月」 攜手關警加強宣導

▲自行車租賃業者響應「交通安全月」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年度「交通安全月」即將於9月1日展開，至9月30日止，為期30天。期間以「人本交通─禮讓文化」為主軸，並以「車輛慢看停、行人安全行」為口號。為擴大宣導成效，關山警察分局協調池上鄉錦安地區(伯朗大道)自行車租賃業者，將「車輛慢看停、行人安全行」貼紙，貼於自行車籃筐前方，讓來自全國各地的遊客「I see you」，加深民眾對於「禮讓行人」的交通安全觀念，進而達到減少行人交通事故的目的。

為了強化國人道路交通安全觀念，交通部自109年起舉辦全國的交通安全運動，根據統計到了 9 月交通事故率逐漸上升，因此將每年 9 月訂為交通安全月，透過特定時間的強化宣導，喚起國人交通安全意識。

「這貼紙不錯唷」！為拓展「交通安全月」宣導活動的能見度及擴大宣導成效，關山警察分局池上分駐所所長蔡欣妤於23日9時，與錦安派出所警員劉立榮及洪于涵等人前往197縣道，協調多家自行車租賃業者，將由交通部及台東縣政府所印製的「車輛慢看停、行人安全行」交通安全月口號貼紙，貼在自行車前方籃筐前。

業者得知員警的來意後，都深表支持全力響應，主動一一將貼紙貼上，「伯朗大道觀光產業發展協會」理事長曾藍霆向員警說「我們會跟客人提醒，騎自行車也要禮讓行人全力配合政府的政策，讓大家行得更安全」。