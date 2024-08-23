虎頭蜂螫死人！亞洲人「1特徵」易成目標　醫示警：別穿這顏色

▲最近驚傳一名登山領隊為保護團員遭虎頭蜂群圍攻，送醫急救仍不治身亡。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

22日驚傳一群學生登山團在台東浸水營古道遭虎頭蜂群攻擊，洪姓領隊挺身保護團員遭蜂群圍攻，打了3劑強心針緊急送醫，仍宣告不治。有醫師引用文獻，虎頭蜂對黑色較敏感，如果穿著黑色衣物加上亞洲人髮色較深，靠近蜂窩就會被視為目標，導致牠們發動攻擊。

在農業部農業知識入口網資料中，得知虎頭蜂對周遭有高警戒性，攻擊範圍可達數十公尺遠，國立陽明交通大學附設醫院急診科主治醫師劉世偉說明，虎頭蜂有很強的地域性，常在蜂巢附近巡邏但不會主動攻擊人，除非有辨識到危險信號，才會立即釋放訊號招集同伴展開攻擊。

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劉世偉醫師引用文獻指出，虎頭蜂對黑色最敏感，若在戶外穿著黑色衣物，加上亞洲人髮色較深，這種打扮靠近虎頭蜂窩，就會被牠們認為是威脅，隨時會發動攻擊；劉世偉補充說，虎頭蜂叮咬目標後會釋放費洛蒙，吸引其他虎頭蜂來圍攻。

除此之外劉世偉醫師也說，民眾在野外遇到虎頭蜂，要保持安靜並盡快離開現場，否則會引來更多巡邏中的虎頭蜂。萬一已經踏進虎頭蜂領域，必須非常當心，不要揮趕牠們，否則會被虎頭蜂認為是在攻擊牠們；若身邊同伴遭虎頭蜂螫傷，先將傷者移往安全地點，沒有脈搏則須做心肺復甦術，和打電話求救。

據了解，來自屏東的學生登山團是由立委鍾佳濱團隊發起，登山團洪姓領隊是鍾佳濱服務處工作人員，一行人前往浸水營古道時，遭遇虎頭蜂攻擊，有2名學生遭蜂螫傷，而洪男為了保護團員，獨自面對虎頭蜂群攻擊，傷勢嚴重；救護人員趕到有幫洪男打3劑強心針，生命跡象一度穩定，但送到衛生所後狀況又急轉直下，轉院到台東馬偕後，經急救仍宣告不治。

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