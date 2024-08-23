暑假尾聲衝七股！　鹽山動物園風箏嘉年華玩一夏

▲多款超過1.5米的大型動物造型風箏，就在七股鹽山風箏嘉年華25日最終場，邀請民眾把握機會來七股鹽山Fun風箏。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假近尾聲，「風吹七Go 七股鹽山風箏嘉年華」將於25日限時登場，現場將展出多款大小型動物風箏，包括超過15米長的狗、老虎、獅子、猩猩等Q版風箏，更有兩層樓高的「台塩海洋鹼性離子水」造型風箏在空中飛舞，歡迎大朋友、小朋友全家一同來七股鹽山，讓這些五彩繽紛的風箏，成為今年夏天最難忘的回憶！

活動當日，七股鹽山上空將化身為空中狂歡派對，下午兩點更有「打卡送鹹冰棒」活動，限量100支鹹冰棒，送完為止，邀請旅客一起呷冰打卡Fun風箏，與親朋好友分享在七股鹽山的美好時光。

▲七股鹽山風箏展演秀，觀賞陸海空動物空中大會師。

台鹽公司表示，8月25日將是今年度七股鹽山風箏嘉年華最終場，精采的風箏展演秀不容錯過，敬請民眾把握最後觀展機會！除了風箏嘉年華展演外，七股鹽山還有天日曬鹽、「好管鹹事的日子」特展、龍骨水車體驗等動態活動，遊客可穿上斗笠、花袖套，化身一日鹽工，體驗曬滷水成鹽、採鹽、收鹽，感受往昔鹽工辛勞。此外，靜態展區則有碘鹽知識展，讓民眾了解食用鹽健康常識，以及2024台灣鹽生活節，展出17座大小型鹽雕藝術作品，旅客可在動靜皆宜的活動中，探索無比奧妙的鹽世界。

▲七股鹽山風箏嘉年華限定，下午2時打卡就送限量鹹冰棒，邀請遊客呷冰打卡Fun風箏拍美照。

來七股鹽山，別錯過獨家美食！老饕推薦膠原蛋白雪花鹽霜淇淋、鹽滷豆花、鹽滷咖啡、鹹冰棒等多款消暑聖品，沁涼一夏。迎接中秋佳節，七股鹽山還推出烤肉必備「鮮選我塩麴」產品試吃活動，現場享組合優惠價，送禮自用兩相宜。暑假接近尾聲，就到七股鹽山，拍美照、吃美食、體驗文化與藝術，享受一個充滿驚喜與美好回憶的夏日之旅！