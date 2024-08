男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝

▲男子在街上撒錢。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度一名男網紅在海德拉巴市各處拍攝撒錢影片,吸引大批民眾不顧性命衝到滿是車輛的馬路上,不但嚴重影響到當地交通,也引發人身安全危險,在網路上遭來大量批評。

當地媒體報導,在YouTube和Instagram上經營頻道的男網紅Power Harsha,近來出沒在海德拉市巴庫卡特帕爾萊區(Kukatpally),在馬路上時突然撒錢,在網路上引發關注。

YouTuber and Instagrammer tossing money into the air amidst moving traffic in Hyderabad’s Kukatpally area has sparked widespread outrage. The individual identified as Power Harsha alias Mahadev known online as its_me_power is seen throwing bundles of currency notes into the air pic.twitter.com/gcWdXSbWvq