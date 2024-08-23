男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝





▲男子在街上撒錢。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男網紅在海德拉巴市各處拍攝撒錢影片，吸引大批民眾不顧性命衝到滿是車輛的馬路上，不但嚴重影響到當地交通，也引發人身安全危險，在網路上遭來大量批評。

當地媒體報導，在YouTube和Instagram上經營頻道的男網紅Power Harsha，近來出沒在海德拉市巴庫卡特帕爾萊區(Kukatpally)，在馬路上時突然撒錢，在網路上引發關注。

YouTuber and Instagrammer tossing money into the air amidst moving traffic in Hyderabad’s Kukatpally area has sparked widespread outrage. The individual identified as Power Harsha alias Mahadev known online as its_me_power is seen throwing bundles of currency notes into the air pic.twitter.com/gcWdXSbWvq — Dakshin Bharat News (@Dilipkumar_PTI) August 22, 2024

從Power Harsha所發布的3支影片中可看到，他不顧危險站在車水馬龍的馬路中央，突然當眾撒鈔票，附近民眾發現後紛紛衝進車陣中撿錢，導致交通被徹底癱瘓，路上駕駛與騎士都無法動彈。

在街上引發騷動後，這名網紅還在影片最後呼籲大家加入他的Telegram頻道，並且保證撒錢行動會繼續進行，粉絲若能猜出他下個出現的地點也有機會獲得獎勵。

男網紅的行為引來大量網友批評，呼籲警方能夠對男子採取行動。消息人士指出，當地警方已對這名網紅立案，他將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪並吃上交通違規罰單。