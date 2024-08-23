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男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝

男網紅「站馬路中央撒錢」癱瘓交通　路人捨命衝進車陣畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲男子在街上撒錢。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度一名男網紅在海德拉巴市各處拍攝撒錢影片，吸引大批民眾不顧性命衝到滿是車輛的馬路上，不但嚴重影響到當地交通，也引發人身安全危險，在網路上遭來大量批評。

當地媒體報導，在YouTube和Instagram上經營頻道的男網紅Power Harsha，近來出沒在海德拉市巴庫卡特帕爾萊區(Kukatpally)，在馬路上時突然撒錢，在網路上引發關注。

從Power Harsha所發布的3支影片中可看到，他不顧危險站在車水馬龍的馬路中央，突然當眾撒鈔票，附近民眾發現後紛紛衝進車陣中撿錢，導致交通被徹底癱瘓，路上駕駛與騎士都無法動彈。

在街上引發騷動後，這名網紅還在影片最後呼籲大家加入他的Telegram頻道，並且保證撒錢行動會繼續進行，粉絲若能猜出他下個出現的地點也有機會獲得獎勵。

男網紅的行為引來大量網友批評，呼籲警方能夠對男子採取行動。消息人士指出，當地警方已對這名網紅立案，他將面臨魯莽駕駛、擾亂公共秩序等罪並吃上交通違規罰單。

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