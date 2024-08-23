錫克教領袖又遇暗殺！加州高速公路上「突遭掃射」　驚險逃死劫

▲錫克教領袖拉朱遭暗殺未遂。圖片已經黑白處理。（圖／翻攝X@SFJGenCounsel，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國加州錫克教領袖拉朱（Satinder Pal Singh Raju）遭遇暗殺，他乘坐的貨車行駛在高速公路時，竟突然「被子彈掃射」，幸好一行人皆逃過死劫。去年6月，加拿大錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）才遭人槍殺身亡。

這起案件11日發生在505號州際公路沙加緬度（Sacramento）路段，拉朱接受《沙加緬度蜜蜂報》採訪時說，他與同事開會回程途中，行經高速公路偏遠路段，一輛車突然停在旁邊，然後對著他們開火。

由於遭受攻擊，貨車司機轉彎駛入溝渠裡，拉朱一行人則逃離車輛，躲在乾草堆後面，撥打911通報。事後錄製的現場影片顯示，正副駕駛座窗戶及擋風玻璃上，出現多個彈孔。

拉朱是人權組織「錫克教徒追求正義」（Sikhs for Justice）的領袖之一，與去年在溫哥華喪命的尼賈爾是夥伴關係。他們主張在印度旁遮普省建立「哈利斯坦國」（Khalistan），因此被新德里視為分離主義份子。而加拿大政府表示，有可信證據指出，「印度政府特務」是尼賈爾之死的幕後黑手。

拉朱向《洛杉磯時報》表示，這起事件不會阻止他，「我們死去的日期已經註定了。我很高興能活下來，但這不會改變我在做的工作。」組織法律顧問潘農（Gurpatwant Singh Pannun）說，莫迪政府持續「跨國暴力鎮壓」全球哈利斯坦運動，而這項運動是為了「把旁遮普省從印度佔領中解放出來」。

加州長期都是錫克教獨立運動的重要基地，拉朱也在這裡舉辦投票活動，展示對於「哈利斯坦國」的支持。加州公路巡警（CHP）證實案情時指出，該單位正在調查事件，目前尚未逮捕任何嫌疑人。

