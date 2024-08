錫克教領袖又遇暗殺！加州高速公路上「突遭掃射」　驚險逃死劫

▲錫克教領袖拉朱遭暗殺未遂。圖片已經黑白處理。(圖/翻攝X@SFJGenCounsel,下同。)

記者吳美依/綜合報導

美國加州錫克教領袖拉朱(Satinder Pal Singh Raju)遭遇暗殺,他乘坐的貨車行駛在高速公路時,竟突然「被子彈掃射」,幸好一行人皆逃過死劫。去年6月,加拿大錫克教領袖尼賈爾(Hardeep Singh Nijjar)才遭人槍殺身亡。

這起案件11日發生在505號州際公路沙加緬度(Sacramento)路段,拉朱接受《沙加緬度蜜蜂報》採訪時說,他與同事開會回程途中,行經高速公路偏遠路段,一輛車突然停在旁邊,然後對著他們開火。

由於遭受攻擊,貨車司機轉彎駛入溝渠裡,拉朱一行人則逃離車輛,躲在乾草堆後面,撥打911通報。事後錄製的現場影片顯示,正副駕駛座窗戶及擋風玻璃上,出現多個彈孔。

拉朱是人權組織「錫克教徒追求正義」(Sikhs for Justice)的領袖之一,與去年在溫哥華喪命的尼賈爾是夥伴關係。他們主張在印度旁遮普省建立「哈利斯坦國」(Khalistan),因此被新德里視為分離主義份子。而加拿大政府表示,有可信證據指出,「印度政府特務」是尼賈爾之死的幕後黑手。

拉朱向《洛杉磯時報》表示,這起事件不會阻止他,「我們死去的日期已經註定了。我很高興能活下來,但這不會改變我在做的工作。」組織法律顧問潘農(Gurpatwant Singh Pannun)說,莫迪政府持續「跨國暴力鎮壓」全球哈利斯坦運動,而這項運動是為了「把旁遮普省從印度佔領中解放出來」。

加州長期都是錫克教獨立運動的重要基地,拉朱也在這裡舉辦投票活動,展示對於「哈利斯坦國」的支持。加州公路巡警(CHP)證實案情時指出,該單位正在調查事件,目前尚未逮捕任何嫌疑人。



