川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！

▲美國總統川普宣布對歐洲加徵關稅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

面對美國總統川普宣布針對歐洲商品加徵高額關稅，歐盟近日提出與美國互免工業產品關稅的「零對零」（zero-for-zero）協議構想，盼以談判化解貿易衝突。但是，川普卻於當地時間7日晚間明確表示反對，並要求歐盟必須承諾購買價值3500億美元的美國能源，才能獲得他所祭出的大規模關稅緩解。

根據美媒《政客》（politico），川普是在白宮記者會上作出上述表態，回應歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稍早提出的提議。馮德萊恩表示，歐盟願意取消對自美國進口汽車與工業產品的關稅，只要美方也對等降稅。然而，川普認為該提議不足以解決美歐之間長期存在的貿易逆差。

川普強調，「我們與歐盟有3500億美元的貿易逆差。他們必須購買我們的能源，才能弭平這個差距！」

歐盟27國貿易部長同日在盧森堡舉行會議，強調願以協商為首選手段處理與美國的貿易爭端。歐盟貿易執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）於會中正式提出「零對零」構想，但也警告若無具體進展，歐盟將從4月15日開始針對美國鋼鋁產品祭出第一波報復性關稅。

會議由輪值主席國波蘭主持，會後波蘭經濟部長巴拉諾斯基（Michal Baranowski）表示，成員國一致認為「談判優先、邊談邊打」是必要策略。

據悉，川普上週已宣布對歐盟商品課徵20%關稅，同時針對其他貿易夥伴課徵至少10%的關稅，引發全球市場震盪。歐洲股市本週一創下自新冠疫情以來最大單日跌幅，全球市值損失數兆美元。

在與以色列總理納坦雅胡舉行會談後，川普重申「美國優先」立場，強調他願意與歐盟達成協議，但條件是必須對美國有利。他批評歐盟以安全標準為名設下「非金錢性貿易壁壘」，導致美國汽車與其他產品難以進入歐洲市場，並表示這種技術性標準等於變相關稅，美方無法接受。

儘管川普語氣強硬，但他也表示若歐盟願大量購買美國液化天然氣（LNG）等能源產品，雙方仍有談判空間。馮德萊恩在川普連任後即已提出增加美國能源進口的構想，但《政客》指出，美方迄今未明確說明交易機制。

川普最後重申高關稅政策對美國歷史的重要性，「1870到1913年，美國是最強的國家，因為我們靠關稅。沒有所得稅，都是靠外國繳錢。現在，我們應該讓世界為美國買單。」

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