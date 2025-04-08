明新科大外籍生淪車手！同鄉呼朋引伴賺外快　單日最高領7千

▲新竹縣明新科大外籍學生被招攬淪為詐騙集團的車手。（圖／翻攝自Google地圖）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

越南籍黃姓男子、槃姓女子透過同鄉好友介紹，招攬明新科大7名同是越南籍的學生加入詐騙集團，擔任提款車手工作，每日可賺得2000元至7000元不等的報酬，新竹檢警合作循線逮到9名犯嫌，今(8日)檢方依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢罪、加重詐欺取財等罪嫌起訴9人。

起訴指出，黃男、槃女於2024年間，透過通訊軟體或同學、同鄉牽線，以賺外快為由，招攬2名陳姓、2名杜姓、范姓、潘姓、阮姓明新科大的學生加入綽號「阿俊」與阮姓男子（通緝中）為首的詐騙集團。

該詐騙集團成員先由上游成員透過LINE、Messenger、Instagram等通訊軟體聯繫被害人，編造假投資、假購物、假租屋、假借款等情境，誘騙對方匯款至特定人頭帳戶，再由車手持提款卡於新竹市香山區、北區等超商提款機提領現金，交給黃男、槃女後再統一以越南商店匯兌為越南盾，轉至「阿俊」等人指定帳戶。

而7名學生的工作，就是透過TELEGRAM通訊軟體聯繫，按照指示以人頭帳戶提款卡提領詐騙款項交給黃男、槃女，也就是「提款車手」，每天可賺2000元至7000元不等的報酬，期間黃男也會自行持人頭帳戶提款卡提領詐騙款項並轉交上手「阿俊」，據以賺取提領金額百分之4之報酬。

嗣經檢警調閱監視器與比對金融帳戶交易紀錄，掌握各車手提領時間與地點，拘提上開車手到案並查扣多張金融卡、手機、作案衣物及大筆現金等物。

▲新竹地檢署具體求刑被告9人1年9個月以上刑期。（圖／資料照）



新竹地檢署審酌，2名主嫌與7名學生為貪圖輕鬆得手之不法利益，加入詐騙集團，使其他集團成員得以隱匿真實身分，減少遭查獲之風險，依涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪、刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取財等罪嫌，爰各具體求刑有期徒刑1年9個月以上之刑，以資懲儆。

檢方呼籲，詐騙集團近年來呈現組織化、跨境化趨勢，甚至以吸收在台就學之外籍學生擔任車手為目標，以高額報酬為誘因，藉生活壓力或資訊落差加以吸收利用，積極吸收外籍學生參與提款、洗錢等非法行為。

本案即有多名來台求學之外籍學生涉入詐騙集團，從事提款車手或收水角色，嚴重危害社會治安與金融秩序，也對我國大學留學環境造成衝擊。本署將持續與警政、教育機關強化合作，鎖定人頭帳戶與金流節點，依法嚴查嚴辦，並呼籲各級學校與相關單位加強宣導與關懷機制，主動防堵本國及外國籍學生落入詐欺集團犯罪陷阱。同時社會大眾應提高警覺，如接獲可疑訊息或遭遇詐騙情事，請立即撥打165反詐騙專線查證，共同打擊詐欺犯罪，守護國內教育安全與法治基礎。