川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒利潤

▲美國宣稱再考慮對大陸進一步加徵50％關稅，引來中方反擊奉陪到底。（翻自白宮臉書+《新華社》資料照）

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前祭出「對等關稅」，引發全球經濟動盪，多國試圖與美方做進一步對談，希望能將傷害降到最低。不過中國的態度依舊強硬，甚至對川普嗆聲「願奉陪到底」，分析師也認為，中共當局應該不會示弱服輸，絕對會戰到底。

川普目前已向中國開徵54%關稅，中國隨即也以對美徵收同等關稅報復，但川普7日再嗆中國，若不撤回報復關稅，美國9日起將對中再課50％關稅。換句話說，中國將被美國開徵104%關稅。

不過中國也沒有示弱，中國商務部今（8日）發表正式聲明，明確表示中方對美方威脅進一步對中國加徵50％關稅「堅決反對」。中國更稱，若美方「一意孤行」，中方「必將奉陪到底」。

據英國《BBC》報導，多位分析師看待川普重返白宮執政，用強勢的關稅政策試圖進一步「逼宮」中國，都認為中國不會輕易示弱。歐亞集團（Eurasia Group）分析師王丹（Dan Wang，音譯）就認為「中國應該會戰到底」，她稱美國不斷在關稅議題上爭鋒相對，而中國會陪玩到底，即便出口的利潤都不見。

世界大型企業聯合會（Conference Board）分析師蒙杜法-海劉（Alfredo Montufar-Helu）也表示，如果認為中國會因此退縮的話，「這樣的想法大錯特錯」，因為中國根本不想示弱。但蒙杜法-海劉也提到，如此的「互相傷害」，其實最後只會造成死局，而且只是導致更長的經濟恐慌。



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