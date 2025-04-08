　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒利潤

川普回白宮強勢徵稅，欲逼習近平「駕崩」？分析師：中國會戰到底。（翻自白宮臉書+《新華社》資料照）

▲美國宣稱再考慮對大陸進一步加徵50％關稅，引來中方反擊奉陪到底。（翻自白宮臉書+《新華社》資料照）

圖文／鏡週刊

美國總統川普日前祭出「對等關稅」，引發全球經濟動盪，多國試圖與美方做進一步對談，希望能將傷害降到最低。不過中國的態度依舊強硬，甚至對川普嗆聲「願奉陪到底」，分析師也認為，中共當局應該不會示弱服輸，絕對會戰到底。

川普目前已向中國開徵54%關稅，中國隨即也以對美徵收同等關稅報復，但川普7日再嗆中國，若不撤回報復關稅，美國9日起將對中再課50％關稅。換句話說，中國將被美國開徵104%關稅。

不過中國也沒有示弱，中國商務部今（8日）發表正式聲明，明確表示中方對美方威脅進一步對中國加徵50％關稅「堅決反對」。中國更稱，若美方「一意孤行」，中方「必將奉陪到底」。

據英國《BBC》報導，多位分析師看待川普重返白宮執政，用強勢的關稅政策試圖進一步「逼宮」中國，都認為中國不會輕易示弱。歐亞集團（Eurasia Group）分析師王丹（Dan Wang，音譯）就認為「中國應該會戰到底」，她稱美國不斷在關稅議題上爭鋒相對，而中國會陪玩到底，即便出口的利潤都不見。

世界大型企業聯合會（Conference Board）分析師蒙杜法-海劉（Alfredo Montufar-Helu）也表示，如果認為中國會因此退縮的話，「這樣的想法大錯特錯」，因為中國根本不想示弱。但蒙杜法-海劉也提到，如此的「互相傷害」，其實最後只會造成死局，而且只是導致更長的經濟恐慌。


更多鏡週刊報導
不爽中國報復加徵34％關稅　川普：不撤回就再課50％關稅
批美擬再加徵50％關稅「錯上加錯」　中國商務部：必將奉陪到底
不只關稅　川普團隊被指「向性玩具宣戰」！不讓18禁產品唾手可得

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬　網愣：以前可以
快訊／又有ETF宣布下市！　申請清算
廣末涼子不配合警方暴走！「大吼路人」4怪異行為曝
快訊／謝宜容100萬交保　戴電子腳鐐
川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒
再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事
知名髮廊爆性侵！2正妹設計師遭硬上
高關稅讓全球大洗牌！　專家：台要把握談判時機否則將排最後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒利潤

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」　員工曝門市擠翻：每人都來問

偷拍南韓空軍基地！2中國高中生遭逮限制出境　坦承父親是「公安」

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

關稅延燒！「豪車名錶」出貨喊卡　這商品7月美國恐缺貨

川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒利潤

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」　員工曝門市擠翻：每人都來問

偷拍南韓空軍基地！2中國高中生遭逮限制出境　坦承父親是「公安」

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

關稅延燒！「豪車名錶」出貨喊卡　這商品7月美國恐缺貨

川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

台股慘跌怎麼辦？5類標的攻守俱佳　專家曝0056上榜關鍵

朱立倫喊話政院補助加碼到2千億　綠黨團：若合理當然能調升

去年國道192起火燒車創5年新高　高公局曝保命SOP

全球第一人！54歲張秀卿終於有喜了　自爆「第二胎誕生」產期在8月

股民哀「早知道就買中華電信」　達人曝不如買美債原因

樂天女孩「墾丁沙灘遭偷拍」！上前看螢幕…揭黑衣男詭異行徑：一直跟

即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

金門警介入性侵調解案！吞30萬有收據　貪污指控二審無罪

蘋果4月「 Today at Apple 」倡永續　花藝設計、生態攝影免費上

我剛剛勒死老婆！見前妻有新歡抓狂奪命　醋夫賠500萬換減刑3年

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

川普態度有變？鬆口「關稅終局會比預期更早」

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買能源再談

19歲女找朋友被綁架　7天內遭23男性侵

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

關稅衝擊　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

川普發文轟日本：對美國很差

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面