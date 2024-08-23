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在日本冬天才有賣！他來台「愛上超商1美食」：不用勉強吃臭豆腐

▲▼信義區,街景,逛街人潮,疫後生活,戴口罩。（圖／記者姜國輝攝）

▲台灣超商1年四季都有賣地瓜。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣超商販售許多商品，24小時全年無休，解決民眾食衣住行各項需求，日籍網紅「日本人的歐吉桑」最近迷上超商販售的地瓜，一天至少會吃1個，有時甚至一口氣吃掉2個，但在日本，地瓜是冬天才會吃的食物，想吃還得特別找，不像台灣，一整年都有販售，推薦日本人來台灣不用勉強吃臭豆腐，「吃地瓜！」

「低調的台灣一級棒的美食，便利商店的地瓜！」日籍網紅「日本人的歐吉桑」在粉專發文，最近愛上台灣超商的地瓜，一天至少會吃1個，有時甚至一口氣吃掉2個，稱讚地瓜是營養滿滿的模範生點心。

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他透露，地瓜在日本人眼中，是冬天才會吃的食物，並不是一整年都會販售，而且販售的超商也不多，「我在日本時候很少機會可以吃烤地瓜」，日本人如果想吃烤地瓜，只能去找販售地瓜的移動式餐車，但這種餐車只在冬天出現，「日本人吃烤地瓜的機會真的很少。」

▲烤地瓜,烤番薯。（圖／達志／示意圖）

▲「日本人的歐吉桑」大讚烤地瓜。（圖／達志／示意圖）

他大讚，地瓜的口感像棉花糖一樣，口味微甜，台灣超商幾乎都有販售，不需要去皮，營養也很豐富，相信日本人吃到一定會很感動，尤其是女生或者老人，「日本旅客不需要勉強品嚐臭豆腐，直接吃地瓜就OK了！」

貼文曝光，掀起網友討論，「冰心地瓜也很好吃」、「地瓜是非常棒的食物，又非常容易取得，運動前後超棒的碳水食物」、「在日本看到烤地瓜就追著跑，因為太稀奇了」、「窯烤地瓜更是香味無敵」、「前陣子有跟日本來台讀書的朋友出去玩，好幾個男生真的喜歡吃烤地瓜，而女生則對炸地瓜球狂愛」、「台灣還有賣冰的地瓜」。

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