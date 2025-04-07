北市7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　動機讓人鼻酸...法官輕判6月

記者黃宥寧／台北報導

北市大同區70歲的劉姓老翁因沒錢、沒家，竟帶著一把生鏽的美工刀，走進華南銀行大稻埕分行，對郭姓行員說：「有沒有錢？」還亮刀威脅，原以為這下可以「成功進監牢」，但士林地院審理後，認為劉翁犯後坦承犯行，無前科，也沒真的拿到錢，依恐嚇取財未遂罪，判刑6個月，可易科罰金。

今年3月10日上午10點10分，劉翁走進銀行，走到櫃台對行員低聲問「有沒有錢？」隨即亮出藏身衣內的美工刀恫嚇。保全高姓男子見狀果斷出手制伏，卻被趁隙逃跑。

警方到場後，確認現場無人受傷也無財損，立即調閱監視器畫面，根據嫌犯身穿紅色上衣、拖著藍色菜籃車的明顯特徵，迅速鎖定行蹤。僅20分鐘後，警方就在延平北路上發現逗留的劉翁，當場盤問「你剛剛有沒有去銀行？」他低頭認了：「我沒錢，才搶銀行。」

▼他持刀闖銀行喊「有沒有錢」，勇保全制止他傖惶落跑。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣犯案用的工業用美工刀一把，將他依準現行犯逮捕。劉翁警詢時表示，自己已無親友依靠、三餐不繼，才會鋌而走險。由於犯案過程未釀傷害，連行員也不確定他是否有將刀片推出，但因犯意明確，仍依強盜未遂罪嫌送辦。

法院審理時認為，劉翁雖於警詢及審理時均坦承犯罪，且本案並未造成傷亡，也未實際取得金錢，但他以非正當手段意圖獲取財物，仍應予以非難。另審酌其犯後態度良好、無前科紀錄，量處6月刑期，並諭知可易科罰金。至於犯案用的美工刀，法官認定屬於劉男所有，依法宣告沒收。