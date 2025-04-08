台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」　2萬人驚呼：全被掃光

▲台股這2日狂跌，有網友發現去超商買不到特價鮮食。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美國總統川普祭出對等關稅政策，對台課32%關稅，台股昨跌超過2000點，今（8）日大盤還是跌逾5％，不少股民直言要「睡公園」、「吃土」。一名網友就表示，昨晚去超商買特價鮮食卻被搶完，不少人嘆，「平常都很多，現在全被掃光，真的買不到。」

原PO在Threads發文，表示「股市有多慘『完全買不到友善時光』」。貼文一出，有2.6萬網友按愛心，大家紛紛留言「難怪排在我前面的人，拿了一堆『i珍食』飯糰」、「真的都被掃光光，變好難買」、「平常都很多，晚上快9點去只剩下好多麵包」、「真的買不到，我確認過了」、「難怪我剛剛下班去超商沒什麼東西能選」、「我真的也有發現醫院樓下美食街的『i珍食』銷售速度比以往快」，7-ELEVEn小編也留言糾正，抱歉他們只賣i珍食。

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據悉，7-ELEVEn的i珍食在每天早上10點至下午5點，和晚上8點到凌晨3點推出65折優惠，每天晚上7點到7點59分8折優惠，商品有鮮食、麵包、三角飯糰等，門市人員會在上面貼「i珍食」貼紙。

也有網友列出股災民眾最佳進食時間，有7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK、全聯等，並強調，「別再盯K線，來盯便當貼紙的紅標折數，當資產減半，折扣就顯得特別有愛。」

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