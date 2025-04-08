快訊／辱吳宗憲「吃洨」！館長判賠80萬確定　還要上網刊登啟事

▲館長陳之漢（左）開罵吳宗憲（右）。高等法院更二審再度改判。（圖／翻攝自Facebook／館長、吳宗憲）

記者吳銘峯／台北報導

成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，2019年8月間在直播頻道上，以三字經辱罵綜藝天王吳宗憲「吃洨」（閩南語，指精液）。吳宗憲起訴求償，法院最後判館長需賠償80萬確定；至於回復名譽部分，高等法院更二審8日改判館長需在聯合新聞網的首頁上，刊登回復名譽啟事一日。可上訴。

館長2019年8月7日，在自己的直播頻道上，以「比較早出道了不起？自以為是大哥？地下藝人總統？自己都沒倫理了還跟人講倫理」為標題直播，批評吳宗憲「自以為是大哥的人，反正他媽的，今天出來混，反正他媽的出來網路上，出來當一個紅人，他媽的都歸你管就對了阿！我不知道耶，地下藝人總統喔！」「你自己都沒有倫理了，他媽跟人家講倫理。」

第二天，館長又以「館長 吳宗憲：網紅文化／演藝界都須養成素養？有網路就能當網紅？拿起機器就要直播？」為標題直播。這次館長更以三字經辱罵，還說了「你開一個他媽的直播吃火龍果啊，你吃洨（閩南語，泛指精液）也沒有人要看你知道嗎，你跟人家講前輩。」、「你說我們是個屁，不好意思捏，那你是什麼？你連屁都不如嘛，你什麼洨，我有說錯話嗎？」「我兩分鐘賣掉六千罐蜂蜜啦，那你又是什麼？你不就屁中之屁。」「我學他那種機掰個性，說那種機掰懶叫話（閩南語）。」吳宗憲不滿，提出民刑事訴訟。

刑事部分，一審台北地院依「公然侮辱罪」判處館長拘役58天，可易科罰金，緩刑2年；判決確定後向公庫支付10萬元。因館長與檢方均未上訴，全案於2020年10月間定讞。另外吳宗憲也提出民事訴訟，求償名譽損失100萬元並要求公開道歉，之後又追加求償到200萬元。

其中金錢賠償部分，最高法院2022年7月間判處館長須賠償80萬元確定；但回復名譽部分，則因憲法法庭111年憲判字第2號判決意旨，多次廢棄發回台灣高等法院審理。此部分經高院更二審審判後，於8日宣判，更二審改判館長須於聯合新聞網首頁刊登啟事一日，內容為館長因侵害吳宗憲的名譽後，依照法院判決，回復其名譽。