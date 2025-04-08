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批蔣萬安應對關稅無力！王孝維：內科、南軟出口總值6兆　籲速推解套方案

▲▼台北市長蔣萬安7日下午拜會內科發展協會。（圖／記者袁茵攝）

▲批蔣萬安應對關稅無力！王孝維：內科、南軟出口總值6兆，籲速推解套方案。（資料照／記者袁茵攝）

記者王威智／採訪報導

針對美國即將對台灣特定產品課徵高達32%關稅，台北市長蔣萬安今(8日)於市政會議上提出四項因應措施，盼協助地方企業因應出口衝擊。不過，民進黨台北市議員王孝維接受《ETtoday新聞雲》專訪時直言，蔣萬安的政策方向雖具參考價值，卻缺乏具體作為，難以有效應對迫在眉睫的經濟危機。

「這些企業主的關稅，就是人民的生命！」王孝維語氣激動表示，企業正面臨直接衝擊，市府不能只停留在喊口號，必須提出務實可行的配套措施。他直言：「我如果是市長，一定馬上把討論過的應對方案整理出來，親自到行政院協調，趕快把具體作法落地。」

蔣萬安提出的四項主張，分別為：「重視受衝擊產業的勞工權益，支持以2024年超徵稅收進行企業紓困」、「協助中央政府強調台灣在全球半導體供應鏈的重要性，作為談判籌碼」、「爭取與其他競爭國相當的區域性公平競爭條件」、「建立中小企業需求整合平台，並提供資金與數位轉型輔導」。

對此，王孝維批評，蔣市長的說法多屬原則性陳述，缺乏具體施政細節，難以真正減輕企業即將面對的壓力。他強調，市府應更積極整合產業界意見，主動向中央反映需求，為企業爭取談判空間與資源。

▲台北市議員王孝維。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市南軟、內科6000企業6兆出口38%受關稅衝擊！王孝維要求蔣萬安速推救援對策。（資料照／記者林敬旻攝）

王孝維特別點名內湖科技園區與南港軟體園區，指出兩地合計約有6,000家企業，涵蓋電子、半導體與精密機械等產業，年出口總值超過6兆元，其中約38%產品出口美國，未來勢必首當其衝。他表示：「內科、南軟加起來大概6,000家廠商，出口總值6兆，38%的產品出口美國，這還不嚴重嗎？」

對於蔣萬安認同張善政可動用5283億超徵稅收協助企業紓困，王孝維毫不留情地指出：「不是靠5283億就能解決所有問題，市值都上兆了，一天波動都比這多！」他呼籲市府應儘快端出實質方案，否則市內出口產業恐陷長期困境。他進一步指出，市府應盡速啟動針對性的支持措施，包括協助企業開發替代市場、加快稅務與營運輔導、引導中小企業尋求新通路等實質行動。

此外，王孝維也建議，市府應善用與國際姐妹市的外交資源，積極對接美國地方政府，創造更多對話與協調機會，提升台北在國際經貿場域的能見度與彈性。他強調：「365行總有輕重緩急，哪一個比較急就先談嘛！」也指出：「國際局勢變化快，政府不可能面面俱到，但最起碼要把傷害降到最低。」

王孝維最後強調，這次關稅議題不應陷入政黨惡鬥，而是關乎整體經濟與產業命脈，中央與地方應攜手合作，形成統一戰線，共同為企業找出路。「這不是政黨問題，也不是國民黨一句『民眾不要罷免議題』就能帶過，這是產業的生死問題。中央、地方要合作，一次把這個難關度過！」王孝維說。

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