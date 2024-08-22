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泌尿科網紅醫私查患者病歷　獲緩刑原因曝：為精進割包皮醫術

▲▼泌尿科主治醫師陳偉傑 。（圖／翻攝臺北醫學大學附設醫院官網）

▲泌尿科主治醫師陳偉傑 。（圖／翻攝臺北醫學大學附設醫院官網）

記者黃哲民／台北報導

北市泌尿科網紅醫師陳偉傑為精進替病人割包皮技術，需蒐集病歷研究但嫌醫院調閱手續麻煩，前年（2022年）涉捏造8位患者掛號紀錄藉此取得病歷，卻因患者被院方通知掛號爽約而穿幫，陳男辯稱沒損及院方與患者權益，台北地院不採信，但考量陳男動機尚屬良善、已跟部分患者和解，依行使業務登載不實準文書罪判刑5月、緩刑2年，可上訴。

陳偉傑現任台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師，專長包含精雕微創包皮槍手術，並經營臉書粉專「泌密會客室-陳偉傑醫師x羅詩修醫師」，慣以逗趣口吻解說羞於啟齒的醫學話題，有1萬名追蹤者，2022年6月與網紅團體「反骨男孩」合拍影片，記錄成員孫生割包皮過程、一鳴驚人，還有病患上網分享陳男動刀時，愛講幹話緩和患者忐忑心情等趣談。

本案源於2022年5月間，有3位曾到北醫附醫割包皮的患者，接到院方通知他們掛號泌尿科看診卻爽約，3人反映當時至少1年沒回診、也沒掛號，其中1人更因確診新冠肺炎正在隔離，3人擔心個資遭冒用於詐領健保給付，要求院方徹查，發現是陳偉傑所為。

（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」臉書）

▲陳偉傑經營臉書粉專，慣以逗趣口吻解說羞於啟齒的醫學話題。（圖／翻攝「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」粉專）

3位病患提告追究，院方起初回應是陳男「誤掛」，但檢方查出共有8位病患被陳男擅自代為掛號，且這8人都非陳男的手術患者，陳男被起訴涉犯《個人資料保護法》等罪嫌，出庭承認幫患者掛號但不認罪，自稱因研究計畫需蒐集割包皮患者病歷，若依院方規定借閱病歷都能獲准，他本案只是違規、沒有違法。

陳男聲稱病患若掛號未到，不用支付任何費用，除非180天內有3次掛號爽約，否則不會被限制網路掛號，所以他沒損及本案8位患者權益，而其他病患看診權利也不受影響，陳男並聲請函詢北醫附醫2022年度掛號未到患者人數，企圖證明自己不實替患者掛號、數量低微，沒損害院方管理掛號資料的正確性。

法官不採信陳男辯詞，認定陳男貪圖方便，跳過院方調閱病歷規定走捷徑，使院方管理病歷制度形同虛設，無法正確管理確實有意願到院就診病患的掛號紀錄，就算北醫附醫函覆事發前2年內，沒駁回任何院內醫師申請借閱病歷的紀錄，仍不能百分百保證陳男本案若申請借閱病歷就會獲准。

不過法官採信陳男提出的研究計畫大綱，證明動機是蒐集病歷、精進自身「包皮環切」等醫術，而非意圖謀取不法利益或損害他人利益，「動機尚屬良善」，加上陳男無前科、已跟3位提告病患和解獲原諒，據此改依行使業務登載不實準文書罪判刑5月、得易科罰金15萬元，緩刑2年，可上訴。

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