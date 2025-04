快訊／白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

▲美國白宮7日表示,所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國白宮經濟顧問、國家經濟會議(NEC)主席哈塞特(Kevin Hassett)表示,川普總統正在考慮向部分國家暫停90天關稅,消息一出立刻引起美國及國際各大媒體報導。不過白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)7日表示,所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。

事件起源於美國國家經濟會議主席哈塞特7日接受採訪時,被詢問川普是否有可能暫停對等關稅90天,他回答「我認為總統會做出決定」,然而消息傳出後卻造成美國及國際各大媒體錯誤報導。

包含美媒CNBC、英媒Sky News、路透社等各大國際媒體7日紛紛報導,指稱「哈塞特表示,川普正在考慮對中國除外的部分國家暫停關稅90天」。不過,這些報導隨即遭到白宮闢謠。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)7日表示,所有關於「暫停90天關稅」的報導,全部都是假新聞。

KILMEADE: Would Trump consider a 90 days pause in tariffs?



HASSETT: I think the president is gonna decide what the president is gonna decide ... even if you think there will be some negative effect from the trade side, that's still a small share of GDP pic.twitter.com/3KymvgOwQG