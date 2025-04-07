　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

▲▼ 美國白宮 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國白宮7日表示，所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，川普總統正在考慮向部分國家暫停90天關稅，消息一出立刻引起美國及國際各大媒體報導。不過白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日表示，所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。

事件起源於美國國家經濟會議主席哈塞特7日接受採訪時，被詢問川普是否有可能暫停對等關稅90天，他回答「我認為總統會做出決定」，然而消息傳出後卻造成美國及國際各大媒體錯誤報導。

包含美媒CNBC、英媒Sky News、路透社等各大國際媒體7日紛紛報導，指稱「哈塞特表示，川普正在考慮對中國除外的部分國家暫停關稅90天」。不過，這些報導隨即遭到白宮闢謠。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）7日表示，所有關於「暫停90天關稅」的報導，全部都是假新聞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
387 1 3952 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普暫停90天關稅？白宮打臉了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

古代女子DNA揭「未知人類」曾住綠色撒哈拉　最老木乃伊出土大發現

快訊／白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

快訊／外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

快訊／歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／摩根大通CEO警告：川普對等關稅讓全球經濟衰退、削弱美國地位

快訊／川普發文：酸聯準會行動遲緩「應該降息了」　還喊不存在通膨

快訊／日媒：日本首相石破茂今晚將與川普電話會談

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

日7-11店長「半年沒休假」重度憂鬱輕生　日政府認定職災

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

【冤家路窄】跟著 #大甲媽 擺攤賣香腸 遇債主爆衝突！

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【爸爸醜一】滑手機滑到忘我沒注意女兒鑽進黑洞消失...

古代女子DNA揭「未知人類」曾住綠色撒哈拉　最老木乃伊出土大發現

快訊／白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

快訊／外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

快訊／歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／摩根大通CEO警告：川普對等關稅讓全球經濟衰退、削弱美國地位

快訊／川普發文：酸聯準會行動遲緩「應該降息了」　還喊不存在通膨

快訊／日媒：日本首相石破茂今晚將與川普電話會談

英國女護理師劇痛掛急診　醒來「少了1條腿」崩潰辭職

兒子當小王　母遭綁電線桿「集體羞辱」！印度村民暴怒群毆

日7-11店長「半年沒休假」重度憂鬱輕生　日政府認定職災

台股慘遭血洗全數跌停！　股災避險：美債、黃金ETF成避風港

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

國際熱門新聞

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

川普關稅維持到「貿易逆差」消失

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

女搭雲霄飛車高空摔死　未婚夫全程目睹

即／川普：關稅超棒　替美帶來數百億收入

美財長：有超過50國聯絡白宮談判

即／日韓股市開盤暴跌　觸發期貨熔斷

.「牛仔褲之都」被課50%關稅　代工Levis台商喊災難

這水果是抗癌聖品！預防6癌「發病降20%」

外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前護身符

更多熱門

相關新聞

外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

外媒瘋傳川普考慮暫停90天關稅　白宮否認

美媒Forexlive報導，美國白宮經濟顧問、國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）表示，川普總統正在考慮向部分國家暫停90天關稅，但中國除外。不過白宮發言人萊維特7日緊急澄清，所有關於暫停90天關稅的報導都是假新聞。

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

郭明錤保守看川普關稅政策　提三問預測半導體關稅發展

郭明錤保守看川普關稅政策　提三問預測半導體關稅發展

即／美股三大指數「開盤大跌」道瓊跌超1300點

即／美股三大指數「開盤大跌」道瓊跌超1300點

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

怨遭柯建銘廢言攻擊　羅智強籲走基層聽民苦

關鍵字：

川普白宮關稅

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

台股遭血洗史上最慘！　「這4檔」飆漲停

即／再談股市崩盤　川普：我不是故意的

即／麥當勞女孩輕生亡　主管遭控猥褻不起訴

台股超慘！「1檔股票」竟拉尾盤　他驚：台灣人太狠了　

死囚黃麟凱槍決夜聲請釋憲　大法官不受理

台股狂殺2065點！外資非兇手　反手小買超168億終結連6賣　

「《苦盡》IU牽4歲已逝兒子回家」戲份全被刪　催淚幕後曝光⋯網看哭了

6.4萬股東注意！這2檔今起停止交易　最慘恐下市淪為壁紙

川普：除非付很多錢　否則關稅問題免談

「23歲台大女」北捷落軌亡！遺體相驗結果曝光

關稅風暴　川普兒子暗示透玄機

TANK命危「心肝移植成功」！消失半年心臟衰竭

清明後「4生肖」要迎大運了！財運一路飆升

快訊／賴清德對美談判出牌！比照美加墨自貿協定　從「零關稅」談起

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面