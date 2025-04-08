川普關稅戰爭市場陷大逃殺　「2國家貨幣」成首要避險工具

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川普引發市場大跌　日圓、瑞郎成首要避險工具

▲▼瑞士法郎,100元,紙鈔,雷射防偽標籤,歐元,蘇黎世,日內瓦。（圖／記者姜國輝攝）

▲瑞士法郎是一個明顯的避險工具。（圖／記者姜國輝攝）

記者董美琪／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上週宣布對等關稅措施後，市場投資人紛紛轉向避險資產。根據分析師觀察，日圓、瑞士法郎和債券成為市場動盪中的首選避險標的。

Absolute策略研究公司利率策略主管拉巴里（Ebrahim Rahbari）在接受CNBC採訪時表示，日圓是對抗貿易緊張和美國經濟衰退的良好選擇，甚至可能是最好的選擇之一。他指出，日圓目前價格便宜，加上美國可能調降利率，使得美元和日圓的利差進一步縮小。儘管日本是出口大國，但其對貿易的依賴度相對較低，特別是在財政政策持續寬鬆的情況下。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，自4月2日以來，日圓對美元已升值約3%。拉巴里還指出，瑞士法郎也是另一個明顯的避險工具，目前兌美元匯率升值超過3%，達到0.846瑞郎兌1美元，創下6個月來的新高。

▲▼新版日圓運抵國內，台灣銀行開放媒體搶先拍攝面額10000、5000及1000元新鈔。新版日圓紙鈔除上面人頭頭像改變外，還加入了新的雷射防偽技術。（圖／記者湯興漢攝）

▲瑞郎的避險效果可能優於日圓。（圖／記者湯興漢攝）

投資管理公司Raymond James的顧問解決方案暨市場策略主管歐頓（Matt Orton）表示，日圓和瑞郎都是優良的避險貨幣，有助於市場消化關稅衝擊。他補充說，鑒於日本央行的升息路徑仍存在不確定性，瑞郎的避險效果可能優於日圓。

拉巴里還提到，除了傳統的避險資產外，是否有更多的「外國」避險工具也是一個有趣的問題。他以巴西雷亞爾（real）為例，指出雷亞爾價格便宜、對美元具有高利差，且對全球貿易的曝險較小，是今年表現優異的主要貨幣之一。

這些分析顯示，在貿易緊張局勢下，投資人持續尋求穩定的避險資產，以應對市場變動所帶來的風險。

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