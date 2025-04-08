朝野協商卓榮泰關稅專報！柯建銘又講古　韓國瑜無奈比讚離場

▲韓國瑜無奈離場。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普公布新關稅計畫，其中台灣被課徵32％關稅，造成股市震盪。立法院長韓國瑜今（8日）召開朝野黨團協商，研商是否邀請行政院長卓榮泰，針對美國政府對台實施32％對等關稅政策進行專案報告。民進黨團總召柯建銘遲到超過十分鐘，發言時又屢屢偏題，從黨外講到國民黨傾共，韓國瑜頻提醒卻也沒用，最後只好宣布休息，離場時更對著會議室後方無奈比出大拇指手勢。

民眾黨團總召黃國昌表示，民眾黨團昨日本著最大的誠意跟善意赴行政院共商國是，對於接下來要採取的措施、需要立法部門什麼協助，民眾黨團一定會把國家利益放在最重要的位置。他指出，卓榮泰在會中非常有雅量，直接承認簡報內容過於簡略，針對政府預估的產業影響衝擊，民眾黨團希望聽到政府部門的回答，而行政院也坦言有所缺漏不足之處，並且願意到立法院進行專案報告，「希望行政院能夠盡速履行承諾，負責任地說明衝擊影響評估。」

傅崐萁則說，美國對等關稅戰是自1930年代至今可能再次引發的世界級大蕭條，台灣以出口導向的淺碟型市場經濟，國難當頭，政府應儘快解決問題，包括產業救助、勞工紓困等問題，國民黨都會積極面對，將全力支持卓榮泰提出的880億元紓困方案，要求卓榮泰盡速赴立法院專案報告。

柯建銘說，眼瞎的也知道傅崐萁、黃國昌講的是假的！小傅不要故做可愛狀，今天面對全球股災，當然要趕快安排行政院卓榮泰專報，可是韓院長，我在立法院32年，等這一刻已經60年，我每天都在臉書寫，從2024前後都在罵，黃國昌去年1月14日說要國會改革，請問韓國瑜，院長的職責是甚麼？就是要議事中立，換言之，院長要調和鼎鼐，要當公道伯，立法院職權行使法58條，院長發現有議事衝突時，必須朝野協商，從1993年開始，「我跟韓國瑜是同事，那時候也只有51席，現在也是51戰士，只剩下我碩果僅存，老天安排讓我跟施明德併肩而坐，陳水扁講過什麼我都知道，不追求台灣獨立就不是民進黨員」。

眼見柯建銘滔滔不絕又偏離主題，韓國瑜忍不住出聲制止，「回到專案報告的主題好嗎？」結果遭到柯建銘怒斥，自己就是在講專案報告，是國民黨挺阿共要把台灣滅掉，傅崐萁跟黃國昌講的話都瞎話，人民要正常的立法院，現在川普的策略是甚麼？國安團隊吳釗燮都在美國，隨時都可以見到川普，做出對台灣有利的實際行動，「我會杖打匪諜！」

此時，韓國瑜又再次打斷柯建銘，「我建議講專報就好，你到底同不同意？」柯建銘持續叫囂，「傅崐萁、黃國昌要理性善意！」韓國瑜終於受不了柯建銘的冗長發言，宣布協商休息，離場時更對著會議室後方，無奈比出大拇指手勢。