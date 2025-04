關稅戰開打　美國網友嗆「誰他X關心台灣！」遭大批美網嗆：無知

▲美國總統川普對世界各國開徵對等關稅。(圖/路透)



記者施怡妏/綜合報導

美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群X發文,「台灣為避免關稅,提出零關稅優惠並承諾增加在美國的投資」,並放上台灣國旗;然而,底下有位美國網友留言「誰他X的關心台灣啊?」結果被大批美國網友砲轟,「閉嘴,你用來上網的晶片就是台灣製的」、「台積電TSMC,聽過嗎?」

Threads帳號「Masters degree meme」轉發美國網路財經媒體「Watcher Guru」的貼文,美國財經網路媒體轉發「台灣提出零關稅優惠」的消息,底下有一名網友留言,「Who cares about taiwan be honest」,瞬間被一票美國網友砲轟。

Who cares about taiwan be honest