關稅戰開打　美國網友嗆「誰他X關心台灣！」遭大批美網嗆：無知

▲美國總統川普對世界各國開徵對等關稅。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國網路財經媒體「Watcher Guru」在社群X發文，「台灣為避免關稅，提出零關稅優惠並承諾增加在美國的投資」，並放上台灣國旗；然而，底下有位美國網友留言「誰他X的關心台灣啊？」結果被大批美國網友砲轟，「閉嘴，你用來上網的晶片就是台灣製的」、「台積電TSMC，聽過嗎？」

Threads帳號「Masters degree meme」轉發美國網路財經媒體「Watcher Guru」的貼文，美國財經網路媒體轉發「台灣提出零關稅優惠」的消息，底下有一名網友留言，「Who cares about taiwan be honest」，瞬間被一票美國網友砲轟。

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Who cares about taiwan be honest — totinho (@Totinhiiio) April 6, 2025

美國網友暴怒開罵，「一堆人在乎好嗎，白痴，科技的發展全靠他們」、「你他X手上的AI晶片就是台灣公司台積電做的」、「讀書犯法是不是，是多蠢才能完全不懂經濟學」、「他們做的晶片超強」、「這是個笑話嗎？還是你只是一個典型的無知的美國人，認為非洲是一個國家？」「老實說，世界上每個國家都很在意台灣，因為台灣在晶片上具有不成比例的壟斷地位，如果台灣停止製造晶片，整個世界都會停擺」。

台灣網友在Threads留言直呼大快人心，「我彷彿看到畫面與吶喊的配音」、「有跟到實況，底下留言真的很精彩 」、「突然覺得美國人超有國際觀 」、「美國推友好派， 我好愛」、「感謝美國爸爸們的喜歡」、「美國網民也是很派」、「看到一群有腦子的狂噴他就是爽啦」。

本文獲「masters.degree.meme」授權轉載。