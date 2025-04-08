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越南承諾「採購美國防產品」盼延後46%關稅　新加坡喊：對美國失望

▲▼越南總理范明正（Pham Minh Chinh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 越南總理范明正。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普對等關稅政策將於美東時間9日午夜生效，各國紛紛尋求對策。越南承諾採購更多美國國防安全產品，要求延後45天實施關稅；新加坡則對10%基準關稅表示不滿，認為此舉不該發生在盟友之間，坦言對美方感到失望。

根據《路透》，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）7日晚間聲明宣布，越南將購買更多美國產品，包括國防與安全設備，並要求美國延後45天開始徵收關稅，當天稍晚也在內閣會議上表示，將尋求加快越南航空公司向美國訂購的商用飛機交付速度。

范明正說明，已要求美國延後實施川普2日宣布的46%對等關稅，以爭取時間談判，並稱越南正尋求「與美方就平衡且可持續的貿易進行談判，以符合雙方利益」。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）指出，對越南的主要疑慮包括從中國轉運貨品、海產等商品傾銷及智慧財產權問題。越南7日則稱將檢討貨幣政策、匯率及非關稅障礙，並確保商品來源正確，8日更透露正考慮修訂現行雙邊貿易協定，納入稅收及智慧財產權內容。

▲▼新加坡新任總理黃循財強調「反對台獨」，恪守一中原則。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新加坡總理黃循財。（圖／達志影像／美聯社）

而新加坡雖躲過高額對等關稅，但總理黃循財8日在國會表示，基準關稅將嚴重衝擊仰賴貿易的新加坡經濟成長，「看來10%基準關稅並無談判空間，這似乎是固定的最低稅率」，未考量各國貿易平衡或既定貿易安排。

新加坡與美國簽訂自由貿易協定，仍須面臨基準關稅，黃循財對此直言，「我們對美國的做法感到非常失望，尤其在考量我們兩國間深厚且長久友誼的情況下，這不是該對盟友做的行為」，但稱新加坡不會對美採取報復性關稅。

他也警告，全球貿易戰風險升高，預期全球經濟成長將放緩，對新加坡商品及服務需求將降低，可能導致企業外移、國內失業增加，強調政府將全力應對挑戰。

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

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