川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

▲美國總統川普於當地時間7日在白宮會晤以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐盟針對美國總統川普的貿易政策提出反制措施，計劃對多種美國商品徵收25%的關稅。此舉是回應川普對鋼鐵和鋁材徵收關稅的政策，並將於4月15日生效。歐盟此番提案涉及範圍廣泛，涵蓋鑽石、雞蛋、香腸等產品，並已計劃於12月1日對杏仁和大豆等進行反制，不過波本威士忌將獲豁免。

根據《路透社》等外媒，歐盟此番提案的背景是自2018年以來，美國對鋼鐵和鋁材進口徵收的重稅，引發了歐盟的反制行動。當時，歐盟對多種美國產品徵收了25%的關稅，包括美國威士忌，進一步加劇了美歐之間的貿易緊張局勢。

此次新一輪的反制關稅，歐盟成員國已計劃於4月9日對此提案進行投票，並預計從4月15日起生效，但大部分關稅將在5月中旬才開始徵收。

此次反制措施涉及的商品範圍非常廣泛，從日常生活用品如鑽石、雞蛋、牙線，到食品如香腸和家禽等，都在名單之內。歐盟特別指出，對於杏仁和大豆的反制關稅將於12月1日生效。

歐盟貿易負責人塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）指出，這次反制關稅的影響將低於先前公佈的260億歐元（約284.5億美元），並強調此舉不會造成過度的經濟衝擊。《衛報》指出，歐盟先前曾誓言將對價值高達260億歐元的美國標誌性產品徵收關稅，例如哈雷戴維森摩托車、橙汁和牛仔褲。

▲花生醬、牛仔褲、波本威士忌、哈雷摩托車等極具代表性的美國商品在德國市場販售。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，歐盟也在進行其他貿易調整。早在4月1日，歐盟已經對鋼鐵進口加強了現有的保障措施，旨在減少15%的鋼鐵進口量。此外，歐盟也正在考慮對鋁材設立進口配額，以進一步管控來自美國的鋁製品進口。這些措施顯示出歐盟在應對美國貿易政策時的綜合應對策略。

此次反制關稅的提案中，波本威士忌、葡萄酒和乳製品已被從初期計劃的清單中刪除。歐盟曾計劃對波本威士忌徵收50%的關稅，引發了川普的強烈反應。川普對此威脅，將向歐盟的酒精飲品徵收200%的反制關稅。此舉特別讓法國和義大利擔憂，因為兩國的葡萄酒產業規模龐大。

該反制措施的提案，反映了美歐之間貿易爭端的延續，並可能進一步惡化雙方的經濟關係。此前，美國與歐盟就鋼鐵和鋁材徵稅的爭議曾經在2021年達成某種緩和，當時拜登政府成功促成了美國威士忌的進口豁免，並暫停了部分關稅。如今，隨著川普的政策再次引發貿易摩擦，歐盟不得不再次啟動反制措施。