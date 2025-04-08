不只關稅　川普團隊被指「向性玩具宣戰」！不讓18禁產品唾手可得

圖文／鏡週刊

美國共和黨籍總統川普上任後，不僅維持保守主義路線，更祭出極端保護主義的「對等關稅」，引發全球經濟動盪。現在川普團隊更被指稱「向性玩具宣戰」，因為有共和黨議員正推動不讓性玩具唾手可得的相關議案，未來民眾若想買性玩具，可能會更加困難。

據英國《每日星報》報導，共和黨參議員安琪拉．帕斯頓（Angela Paxton），同時也是德州檢察總長肯恩．帕斯頓（Ken Paxton）的妻子，目前正推動法案提升性玩具購買門檻，內容包括只能在如脫衣舞店、合法情趣用品店等專門店才能購入性玩具，試圖改變過去在超市就能買到性玩具的情形。此外，安琪拉也正推動網購性玩具時，必須導入第三方平台驗證購買者年齡，確認是否成年。

▲ 共和黨議員正在推動，不讓性玩具唾手可得的相關議案。（翻自《每日星報》）

據悉，安琪拉這份提案已於去年提交，目前仍在審議階段，若通過將影響許多人的「性生活」。報導也提到，德州曾於1973年明訂法律禁止在州內販售性玩具，2003年一度修法，當時也規定私自持有6項以上性玩具就屬違法，但該法2008年被裁定違憲。

性專家兼臨床治療社工郝沃德（Shamyra Howard）批評，若安琪拉的法案真的上路，相當於把一件正常的事病態化，使健康的行為變成一件可恥的。

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