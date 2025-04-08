A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停

▲上證指數上漲1.58％。（圖／翻攝百度，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

經歷昨日的大跌後，今（8）日大陸A股開市前，中國人民銀行（大陸央行）、中央匯金等機構發聲安撫民心，同時，多家上市公司發布回購與增持計劃公告，使三大指數集體震蕩反彈。其中，上證指數上漲1.58％，收在3145.55點。

收盤時，上證指數上漲48.97點，漲幅1.58％，收在3145.55點，成交額7301.66億元（人民幣，下同）。

深證成指上漲60.18點，漲幅0.64％，收在9424.68點，尚未收復昨日失守的萬點大關，成交額8954.77億元。

創業板指上漲33.10點，漲幅1.83％，收在1840.31點，成交額3903.34億元。

總體來看，個股漲多跌少，全市場上漲個股超過3200檔，逾百股漲停。從板塊來看，農業股持續大漲，豬肉、零售、食品等板塊漲幅居前。

下跌方面，蘋果概念股延續跌勢，電機、有色金屬、汽車零部件、PCB（印刷電路板）等板塊跌幅居前。

多家上市公司發布回購與增持計劃公告，其中，寧德時代擬使用不低於40億元且不超過80億元回購，中國電科增持回購超20億元。中國石油控股股東擬28億至56億增持公司股份。隆基綠能、中國華能等公司也宣布增持。

據《第一財經》統計，從4月7日盤後截至8日9點30分，總共有75家公司發布了回購公告，20家公司發布了增持公告。中國銀河證券執委會委員劉冰表示，據初步統計，投入資金總額超百億元。

▼深證成指漲幅0.64％。