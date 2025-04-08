馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

▲ 馬斯克傳出私下呼籲川普取消關稅，但徒勞無功。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普關稅政策造成全球股市劇烈震盪，億萬富豪馬斯克資產更因此蒸發310億美元，傳出私下親自勸說川普取消關稅，但最終無功而返，川普甚至威脅對中國加徵更高關稅，使兩人出現分歧。

《華盛頓郵報》報導，馬斯克周末期間在旗下社群平台X發表一連串貼文，批評主導川普關稅政策的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），甚至跳過納瓦羅，私下直接向川普提出反對意見。2名知情人士證實此消息，但稱馬斯克的干預至今不見成效。

除發文質疑納瓦羅的哈佛大學經濟學博士學位，馬斯克周末更公開表示，希望建立美歐自由貿易區並實現零關稅，讓雙方人民自由流動與工作，「這當然是我給總統的建議」。

事實上，馬斯克長期對關稅持反對立場，認為關稅對特斯拉（Tesla）商業目標不利，該公司在2020年川普第一任期內也曾對政府提告，主張對中關稅無效。

馬斯克7日稍晚釋出和解訊號，轉發美國貿易代表署一篇指控不公平貿易影響美國出口商的貼文，還大讚「說得好」。不過他的弟弟、特斯拉董事會成員金巴爾（Kimbal Musk）仍痛批川普是「稅率最高的總統」，「透過關稅政策對美國消費者徵收結構性、永久性的稅」。