美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

▲美股道瓊7日一度翻紅。（圖／翻攝Yahoo股市）

記者葉國吏／綜合報導

美股週一（7日）因一則沒有經過證實的新聞，盤中來回震盪將近2600點。美股開盤後社群瘋傳稱美國總統川普考慮對除中國以外的所有國家暫停徵收90天關稅，導致投資人情緒激動，市場大幅震盪。隨後白宮出面澄清是假新聞，市場又馬上出現拋售回跌。

週一上午10時（台灣時間晚間10時），多家外媒報導稱川普政府可能暫停除中國以外的所有關稅90天，隨後社交媒體X上大量轉發這一消息，投資人一度感到鬆了一口氣。然而，白宮國家經濟會議主席哈塞特接受福克斯新聞採訪時，被問及此事，他的回答引發了更多猜測。

白宮官方X帳號隨後轉發了媒體報導，並評論稱「錯誤。假新聞。」此消息發布後，標準普爾500指數早盤迅速從4.7%的跌幅轉為上漲3.4%，市值在短短15分鐘內暴增3.6兆美元。

然而，白宮發言人李威特迅速澄清，稱該報導純屬虛構，總統並未考慮暫停關稅。這一澄清讓市場迅速冷卻，標普500、道瓊與那斯達克指數的漲幅全面縮水，整體市場在不到半小時內出現「情緒性雲霄飛車」。

川普在自家媒體平台Truth Social上發文，敦促美國民眾保持冷靜，並堅持其關稅策略，稱這是確保美國在全球貿易中公平地位的必要「藥方」。

市場分析師指出，這次假消息的迅速擴散，反映出市場對川普貿易政策轉變的高度猜測。摩根大通策略師認為，這是一種數位時代的新型閃崩，由虛假利多帶起的快速拉抬，呼籲監管單位加強對交易與社群訊息擴散的管控。