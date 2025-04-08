　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

▲▼Volkswagen,奧迪,進口車。（圖／達志影像／美聯社）

▲奧迪證實，所有在新政策生效後抵達美國的車輛將停放在港口，暫停交付。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對進口汽車徵收高達25%的關稅，讓歐洲車廠措手不及。德國車廠奧迪（Audi）7日證實，所有在新政策生效後抵達美國的車輛將停放在港口，暫停交付，等待進一步決策。

根據《路透社》報導，奧迪隸屬於德國汽車大廠Volkswagen，其發言人表示，目前Volkswagen品牌在美國庫存量約有3萬7千輛車，可支撐大約兩個月的銷售需求。

奧迪成為新關稅政策下首波受害者，其美國最暢銷車款Q5產自墨西哥，其他車款則全數從歐洲或其他地區進口。

根據《Automotive News》報導，奧迪通知經銷商，自4月2日起全面凍結出貨，恢復時間未定。根據汽車服務商Cox Automotive的數據，美國車廠的平均庫存量大約可支撐不到三個月銷售，也代表業者還有一點時間來調整策略，應對這波高額關稅。

汽車業高層預計7日稍晚與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，討論應對策略。受此消息衝擊，歐洲股市重挫，跌至16個月以來新低，市場普遍擔憂這波關稅會導致價格上漲、需求下滑，甚至引爆全球性經濟衰退。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素
快訊／台股挫千點拉回收跌772點　台積電跌32元至816
《流星花園》男神消失12年驚變103kg大叔！　超狂近況曝
快訊／陽明海運大樓17F墜落　男員工當場死亡
不順川普的意！　傳大陸反對SHEIN將生產轉向境外
川普關稅衝擊！奧迪宣布「暫停交付」　大量新車全卡港口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

關稅延燒！「豪車名錶」出貨喊卡　這商品7月美國恐缺貨

川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！

川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」　財長力勸奏效

關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

關稅延燒！「豪車名錶」出貨喊卡　這商品7月美國恐缺貨

川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

狠嗆取消關稅沒用！　白宮貿易顧問：歐盟剝削美國人

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買3500億美元美國能源再談！

川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」　財長力勸奏效

關稅政策內鬨？叫罵川普首席貿易顧問　馬斯克遭譏「汽車組裝工」

精品包NG使用地雷！牛仔褲、洗完手都要小心

陸官大一生遭強吻「逼幫打手槍」怒提告　變態學長判刑8月

台股籌碼換手！爆量逾5000億　迎接反彈視1因素

南消第二大隊辦理緊急救護技術員教育訓練　提升緊急醫療救護品質

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普關稅衝擊！王惠美籲中央應精準掌握細節　提供產業因應對策

明星哀嚎股票慘賠…葉全真被問「虧7位數」　一秒語塞低調回應！

張兆志為前妻戰30年好友！　許允樂遭抹黑「精神崩潰胃出血」吐真實心聲

《蠟筆小新》真人化廣告？20年後的野原家...小新長大剪影公開

快訊／台股挫千點拉回收跌772點　台積電跌32元至816

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

川普態度有變？鬆口「關稅終局會比預期更早」

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買能源再談

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

19歲女找朋友被綁架　7天內遭23男性侵

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

美公布10項貿易不公　關切台灣美豬牛標示

更多熱門

相關新聞

「事發當下最恐慌！」　住商陳錫琮：5月房市買盤回歸理性

「事發當下最恐慌！」　住商陳錫琮：5月房市買盤回歸理性

關稅大刀使台股重挫，房市也GG？住商機構董事長陳錫琮看法相對樂觀，他認為衝擊事件發生的當下，就是最恐慌的時候，關稅談判不會拖過4月底，5月買盤會再稍微恢復理性。他表示，雖然Q2可能沈寂回去年Q4，但剛需仍在，後續還有降息可能性，不用過度悲觀。

白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

具體反制措施遭披露！　陸或封殺美國電影、農畜產品

連俞涵賣股票「手滑誤按一鍵」！

連俞涵賣股票「手滑誤按一鍵」！

想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼

想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞奧迪Volkswagen歐盟

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

《機智醫生》楊碩亨、秋敏荷要結婚了！醫院內部公告曝光

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面