川普關稅衝擊！　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

▲奧迪證實，所有在新政策生效後抵達美國的車輛將停放在港口，暫停交付。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）宣布對進口汽車徵收高達25%的關稅，讓歐洲車廠措手不及。德國車廠奧迪（Audi）7日證實，所有在新政策生效後抵達美國的車輛將停放在港口，暫停交付，等待進一步決策。

根據《路透社》報導，奧迪隸屬於德國汽車大廠Volkswagen，其發言人表示，目前Volkswagen品牌在美國庫存量約有3萬7千輛車，可支撐大約兩個月的銷售需求。

奧迪成為新關稅政策下首波受害者，其美國最暢銷車款Q5產自墨西哥，其他車款則全數從歐洲或其他地區進口。

根據《Automotive News》報導，奧迪通知經銷商，自4月2日起全面凍結出貨，恢復時間未定。根據汽車服務商Cox Automotive的數據，美國車廠的平均庫存量大約可支撐不到三個月銷售，也代表業者還有一點時間來調整策略，應對這波高額關稅。

汽車業高層預計7日稍晚與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面，討論應對策略。受此消息衝擊，歐洲股市重挫，跌至16個月以來新低，市場普遍擔憂這波關稅會導致價格上漲、需求下滑，甚至引爆全球性經濟衰退。