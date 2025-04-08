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川普態度有變？傳鬆口「關稅終局會比預期更早」　財長力勸奏效

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）總統川普。（圖／路透）

▲ 貝森特對外極力為川普關稅政策辯護，據報私下則力勸川普轉換態度。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）呼籲各國盡快與美談判關稅之際，據報私下溫言力勸總統川普，將關稅政策聚焦於爭取更有利的貿易協議，而川普態度似乎也有所轉變，7日開始在電話中向盟友透露，關稅戰終局會比預期更快來臨。

政治新聞網Politico援引2名知情人士說法報導，貝森特6日特地飛往佛州，說服川普在關稅政策上調整說法，將重心放在談判有利的貿易協議。貝森特的觀點是除非政府做出改變，否則「市場將繼續崩跌」，認為不必放棄關稅政策，但應釋出談判意願與希望如何結束關稅。

報導提到，貝森特對外不斷為川普關稅政策辯護，卻也是已知第一個試圖勸說川普改變態度的顧問，儘管是私下進行且態度溫和，但這番建言似乎已促使川普保留談判空間，包括降低部分貿易壁壘的可能性。

貝森特7日稱已有將近70國與美方接觸，希望展開協商。而知情人士透露，川普7日開始在電話中告訴盟友，關稅的最終階段會來得比外界預期更早，且白宮正與多國協商，強調會達成協議。

報導指出，7日市場依然不安，對於美國開始與日本談判的消息沒有積極反應，但仍可看出川普態度鬆動，至少在言詞上有所轉變。

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