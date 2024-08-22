美國漢堡王輸了！告「印度漢堡王」侵權遭駁回：屬於印度餐廳

▲美國漢堡王在印度商標侵權官司敗訴。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

印度馬哈拉什特拉邦浦納（Pune）地方法院近日宣判，駁回美國快餐連鎖品牌漢堡王（Burger King）對印度當地同名餐廳發起的一場歷經13年的侵權訴訟，並宣告「漢堡王」這個品牌屬於該印度餐廳。

根據《印度時報》報導，此案始於2009年，當時美國漢堡王在印度浦那市發現一對夫妻沙普爾（Shapoor Israeli）和安娜希塔（Anahita Israeli）經營的餐廳使用了「漢堡王」的名稱，於是要求他們停用。然而，該餐廳夫妻認為美國漢堡王無權干涉，於是美國漢堡王於2011年對該餐廳提告侵權。

不過，經過十多年的訴訟後，印度法院近日認定，由於印度漢堡王從1992年就開始使用「漢堡王」這個名稱，當時美國漢堡王甚至還未進入印度市場，因此裁定美國漢堡王無權要求任何侵權賠償，印度漢堡王可以自由使用「漢堡王」這個名稱。

法院還指出，未發現任何證據支持美國漢堡王的主張，即印度漢堡王的店面使用這個名稱會誤導顧客。此外，美國漢堡王未能證明因對方涉嫌侵權行為而造成的任何實際經濟損失。

事實上，在訴訟過程中，印度漢堡王還曾改名為「漢堡」（Burger），並向美國漢堡王提告求償，認為美國漢堡王興訟影響了他們的生意，應該賠償他們200萬盧比（約72萬元台幣），但此求償也被法院駁回，因為他們沒有舉證實際損失數字。

目前，尚不清楚美國漢堡王是否會對此裁決提出上訴或採取其他法律手段來維護自己的權益。