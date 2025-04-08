　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼聯名庫洛魔法使、進擊的巨人後，必勝客這次宣布找來熱門動漫IP《葬送的芙莉蓮》合作，不僅把「一公尺派對盒」換上全新聯名外盒，更推出多樣精美周邊包括鑰匙圈、壓克力立牌等，即日起至5月5日限時開賣或售完為止。

「必勝客X葬送的芙莉蓮」跨界聯名，首推換上《葬送的芙莉蓮》獨家限定外盒的「一公尺派對盒」，內含3個帕瑪森鬆厚餅皮大比薩，還能吃到巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等7種豐盛副食及招牌甜點半熟起司塔，售價2199元起。

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲買聯名派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組。

▲▼必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝）

▲凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌。

買派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組，含限定徽章組（芙莉蓮／費倫／修塔爾克）1組+勇者一行人明信片及信封套各1個+聯動限定鑰匙圈1個，限量5000組，即日起至5月5日於全台門市、官網和PK APP限定販售或售完為止。

另外，凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌（芙莉蓮／費倫）1組，只抽不賣，於5月7日公布，共抽出40個名額。

▲▼「頂呱呱」找來「KlassiC.」推出一系列聯名 。（圖／業者提供）

▲頂呱呱跨界合作「KlassiC.」推出一系列聯名 。（圖／業者提供，下同）

頂呱呱即日起至4月15日則跨界合作眼鏡品牌「KlassiC.」，以「藍莓」做為品牌ICON推出一系列限定餐點、周邊，首推全新「藍莓優格雪泥」，選用低熱量藍莓結合優格打成雪泥，口感滑順又濃郁，每杯售價75元起；「莓開玩笑聯名餐」內含藍莓優格雪泥外，還有呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，特價199元。

▲▼「頂呱呱」找來「KlassiC.」推出一系列聯名 。（圖／業者提供）

▲忠孝旗艦店加碼開賣藍莓吉拿棒、紫薯條。

頂呱呱忠孝旗艦店則加碼推出2款新品包括「藍莓吉拿棒組（售價95元）」及「藍莓紫薯薯條組（售價90元）」，搭配藍莓醬更添果香滋味。

▲▼「頂呱呱」找來「KlassiC.」推出一系列聯名 。（圖／業者提供）

▲加碼還有一系列限定周邊。

全台KlassiC.門市及6間頂呱呱門市（忠孝旗艦店、北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店、台中學士店）還買得到聯名限定周邊，選用頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」大玩墨鏡搭配，並結合視力測量表創意推出T-shirt（售價880元）、購物袋（售價299元）、杯墊（售價199元）等實用小物，且於6間頂呱呱門市購買聯名餐加碼送聯名眼鏡布，送完為止，以上周邊數量有限、售完為止。提醒北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店無販售T-shirt。

【你可能也想看】

►肯德基豪撒「3大優惠券」只有1天！青花椒咔啦雞腿堡下殺79元
►獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！5款飲品最多貴5元　新價格先看
►3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光
比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股
快訊／辱吳宗憲「吃洨」！館長判賠80萬確定　還要上網刊登啟事
台中神秘景點遭破壞！　滿地垃圾
越南承諾「採購美國防產品」盼延後46%關稅　新加坡喊：對美國
A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停
快訊／韓國瑜強勢制止柯建銘霸麥　宣布卓榮泰11日下午立院專報
快訊／陸26歲女星突宣布退出演藝圈　清空微博

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

【廣編】福樂跨足冰品！全新推出「福樂Q果優酪雪糕」 7-11、全家限定販售

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市！限時3天送地瓜球、雞腿

7-11支援荷包君！民生用品買1送1　「i珍食」500種選擇限時折扣

木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食

肯德基豪撒「3大優惠券」只有1天！青花椒咔啦雞腿堡下殺79元

「生生喝鮮奶」試營運上路！兌領方式一次看　乳糖不耐可換豆漿

跟著媽祖購！東森購物網直播進香線上送祝福　下單享9折回饋

3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

【廣編】福樂跨足冰品！全新推出「福樂Q果優酪雪糕」 7-11、全家限定販售

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市！限時3天送地瓜球、雞腿

7-11支援荷包君！民生用品買1送1　「i珍食」500種選擇限時折扣

木村拓哉訪台！攜手Simply新普利夜酵素掀起夜間代謝風潮　來台搭配夜酵素一覺好眠、期待品味當地美食

肯德基豪撒「3大優惠券」只有1天！青花椒咔啦雞腿堡下殺79元

「生生喝鮮奶」試營運上路！兌領方式一次看　乳糖不耐可換豆漿

跟著媽祖購！東森購物網直播進香線上送祝福　下單享9折回饋

3大速食店最新披薩優惠包！拿坡里下殺189元、達美樂半價吃

「移工留才久用方案」　移民署+勞動部共同宣導

航空業首位女董座　黃世惠接任台灣虎航董事長

千元日幣輕鬆摘星！北海道2012年米其林一星手打蕎麥麵開箱　

台積電大學長退休　曬識別證「工號4xxx」！全場跪了：真元老

韓爆紅美少女歌手「小IU」要來台開球！　點名「她」的歌：很驚訝

桃園人注意！平鎮等4區4／14將停水18小時　近10萬戶受影響

智慧製造新起點！　吳鳳科大揭牌機器人認證場地

砸大筆積蓄「大樓換透天」卻後悔了！他跪求優點：真的不習慣

張育成落枕復原今可出賽！銳歐本周上一軍？鋒總：是有討論

別再擠雙北！基隆在地就學「資源多競爭少」　校長親揭關鍵優勢

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

消費熱門新聞

3大披薩速食店最新優惠整理包

7-11支援荷包君！民生用品買1送1

超商咖啡「買20送20」！10元喝特濃拿鐵

即期鮮食提早特價！超商「省錢攻略」來了　民生用品買1送1

肯德基豪撒3大優惠限時1天搶

「生生喝鮮奶」上路！兌領方式一次看

麥當勞APP本周限定優惠一次看

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

拿坡里限時15天買披薩送炸雞！

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市

限今天！7-11咖啡「買7送7」

肯德基比利時鬆餅咔啦雞腿堡4／8回歸

逛美式賣場總是忍不住跟風？「低調熱銷王」內行人都在囤貨

頂呱呱聯名KlassiC.餐點、周邊一次看

更多熱門

相關新聞

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖

2025年媽祖遶境盛事陸續登場，外送平台「Uber Eats」特意整理「媽祖遶境美食地圖」，首度公開去年「瘋媽祖」期間中台灣最受歡迎的人氣美食，包括控肉飯、蛋飯全上榜，再加碼祭出一系列限定優惠。

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市

繼光香香雞「香脆咔啦雞腿」新上市

刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營業

刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營業

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

UG台中首店開幕連3天純茶買1送1

台北百年老宅餐廳再增一家

台北百年老宅餐廳再增一家

關鍵字：

美食情報美食雲必勝客頂呱呱KlassiC.葬送的芙莉蓮

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面