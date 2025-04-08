「必勝客X葬送的芙莉蓮」聯名派對盒開賣！限定人物立牌只抽不賣

▲必勝客聯名《葬送的芙莉蓮》 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼聯名庫洛魔法使、進擊的巨人後，必勝客這次宣布找來熱門動漫IP《葬送的芙莉蓮》合作，不僅把「一公尺派對盒」換上全新聯名外盒，更推出多樣精美周邊包括鑰匙圈、壓克力立牌等，即日起至5月5日限時開賣或售完為止。

「必勝客X葬送的芙莉蓮」跨界聯名，首推換上《葬送的芙莉蓮》獨家限定外盒的「一公尺派對盒」，內含3個帕瑪森鬆厚餅皮大比薩，還能吃到巧克力麻糬QQ球、BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸等7種豐盛副食及招牌甜點半熟起司塔，售價2199元起。

▲買聯名派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組。

▲凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌。

買派對盒加價69元還可獲得《葬送的芙莉蓮》限定禮包組，含限定徽章組（芙莉蓮／費倫／修塔爾克）1組+勇者一行人明信片及信封套各1個+聯動限定鑰匙圈1個，限量5000組，即日起至5月5日於全台門市、官網和PK APP限定販售或售完為止。

另外，凡有加購限定禮包組之PK APP會員還可抽限定人物壓克力立牌（芙莉蓮／費倫）1組，只抽不賣，於5月7日公布，共抽出40個名額。

▲頂呱呱跨界合作「KlassiC.」推出一系列聯名 。（圖／業者提供，下同）

頂呱呱即日起至4月15日則跨界合作眼鏡品牌「KlassiC.」，以「藍莓」做為品牌ICON推出一系列限定餐點、周邊，首推全新「藍莓優格雪泥」，選用低熱量藍莓結合優格打成雪泥，口感滑順又濃郁，每杯售價75元起；「莓開玩笑聯名餐」內含藍莓優格雪泥外，還有呱呱包、原味炸雞、波浪薯條，特價199元。

▲忠孝旗艦店加碼開賣藍莓吉拿棒、紫薯條。

頂呱呱忠孝旗艦店則加碼推出2款新品包括「藍莓吉拿棒組（售價95元）」及「藍莓紫薯薯條組（售價90元）」，搭配藍莓醬更添果香滋味。

▲加碼還有一系列限定周邊。

全台KlassiC.門市及6間頂呱呱門市（忠孝旗艦店、北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店、台中學士店）還買得到聯名限定周邊，選用頂呱呱吉祥物「Mr.TKK-阿勇」大玩墨鏡搭配，並結合視力測量表創意推出T-shirt（售價880元）、購物袋（售價299元）、杯墊（售價199元）等實用小物，且於6間頂呱呱門市購買聯名餐加碼送聯名眼鏡布，送完為止，以上周邊數量有限、售完為止。提醒北車微風店、西門店、公館店、文心秀泰店無販售T-shirt。