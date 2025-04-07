美艷人妻「股票輸很多」淪性奴　1晚肉償2次讓銀行職員慘了

▲人妻示意圖，圖與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名人妻小美（化名）因為炒股失利，輸光了孩子的教育基金，急需9萬元償還債務。她向在交友軟體認識的吳姓銀行職員求助，並答應以發生性行為換取金錢援助。此事被小美的丈夫趙姓男子發現，雙方因此鬧上法院。趙男提告吳男侵害配偶權，求償100萬元，但新北地院最終判決吳男賠償20萬元。

判決書指出，兩人於2022年3月10日透過交友軟體結識。小美向吳男透露因投資股票失利，隔天需要償還9萬元。吳男表示可以借款，但條件是發生性行為。雙方互加LINE好友並交換照片，吳男驚呼「你看起來蠻漂亮的」，兩人當晚在吳男的住處發生了兩次性行為，吳男事後匯款3萬元給小美。

事後，吳男多次傳訊息給小美，內容涉及性行為表現與再次約會的要求。小美則回覆「真的很誇張，很怕還不了你」。這些對話被小美的丈夫趙男發現，趙男憤而提告吳男，指控他利用小美的困境，違反她的意願發生性行為，並要求賠償100萬元。

法官審理後，檢視了雙方的對話紀錄，發現吳男在與小美討論借款時，曾直接要求她肉償，並表示「只要妳ok我ok，價碼談好就可以」。法官認為，從這些證據看來，難以確認吳男是否違反小美的意願發生性行為，但他明知小美已婚，仍然提議性交易，顯然侵害了趙男的配偶權。

法官衡量雙方的身分地位與經濟收入後，雖然沒有明確證據證明吳男違反小美的意願，但他的行為已侵害趙男的配偶權、破壞小美與趙男的婚姻生活，最終判決吳男賠償趙男20萬元