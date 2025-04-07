快訊／苗栗人倫悲劇！9歲兒、8月女嬰屍僵　母胸口插刀搶救中

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣驚傳母子3人人倫悲劇案！一名劉姓男子今（7日）下午2點多報案稱妻兒輕生，警消趕抵現場時，發現34歲的劉妻吳姓女子涉嫌帶著9歲兒子、8個月女兒，在臥室內疑似輕生，劉妻又持利刃刺入自己胸口，兒女已呈現屍僵、斷氣多時，劉妻送醫搶救中、暫無生命危險。

▲苗栗縣頭份市今發生人倫悲劇，爸爸返家發現2子已身亡，妻子胸口插利刃送醫搶救中。（圖／記者楊永盛翻攝）

消防局指出，今天下午2時20分許接獲一名男子報案，指住家內有輕生案，救護人員約10分鐘趕抵達現場時，在臥室床上發現一名婦人左胸口插著一把刀，身旁躺著9歲兒子和8個月大女兒，女子尚有微弱生命跡象，緊急送往頭份市為恭醫院搶救，目前因創傷性氣胸伴有胸腔開放性傷口，持續搶救、暫無生命危險；至於兒子和女兒早已氣絕多時、身體呈現屍僵。

據指出，案發現場為頭份市某棟大樓10樓，劉姓夫妻最近在鬧離婚，先生先搬到外面住，但聽到小女兒保母反映，小女兒被妻子抱走，他感到不對勁才回家查看，趕回家中開門後赫然發現妻兒躺在床上、一動也不動，趕緊打119報案；而小朋友的奶奶聽到噩耗趕到現場，在親人攙扶要進大樓時，在樓梯口軟腳差點倒地。警方正封鎖現場仔細採證釐清案情當中，初步未在現場找到遺書、不明藥物。

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