餐廳表演「裙子意外起火」　女舞者被大火吞噬竄逃求救畫面曝

▲女子表演時發生意外。（合成圖／翻攝自X與Instagram）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞傳出一起意外，28歲女子維拉米爾(Laura Villamil)與其他舞者一起在餐廳表演時，身上裙子意外著火，沒多久她的周圍就陷入一面火海，嚇壞欣賞表演觀眾，送醫發現全身80%嚴重燒燙傷，生命情況危急。

事件17日發生在波哥大以北昆迪納馬卡省(Cundinamarca)奇亞(Chía)當地餐廳Andres Carnes de Res，28歲女舞者維拉米爾與其它舞者表演火炬舞蹈時，裙子不小心起火燃燒。

從網路流傳影片中可看到，維拉米爾裙子疑似碰到其它舞者的火把後突然著火，火勢瞬間蔓延全身，被大火包圍的她嚇得四處奔跑，讓目睹情況的顧客也都嚇了一大跳，後來被同事用毯子和衣服蓋在身上滅火。

維拉米爾的家人表示，送醫發現她全身80%面積嚴重燒燙傷，生命情況危殆，接受氣切手術與相關手術後，目前仍在與死神奮戰中，「任何治療能改善的都非常有限，我們還在等待手術後能有進展，她還能活著真的是奇蹟」。

事件引發家屬與民眾抗議餐廳罔顧職場安全，餐廳發表聲明，事件發生後，現場工作人員立即啟動所有安全與護理處理方案，讓傷者能夠立即被送到醫院接受治療，同時公司管理人員一直在醫院陪伴家屬，盡力給予傷者與家屬最大支持。目前餐廳已暫時關閉，市府當局也承諾會審慎對案件進行調查。