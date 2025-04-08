巨大金塊藏在紅土中　女挖出後開心PO網：價值260萬元的寶物

▲女開心與網友分享她的發現。（圖／翻攝自TikTok／tylermahoney8）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名年輕女子在紅土中發現一塊要價不斐的金塊，影片中可看到，該金塊放在手中和她的手掌差不多大，預估該金塊市價可達13萬澳幣（約台幣260萬），影片分享到網路後獲得180多萬點閱。

出身掏金世家的女子馬奧尼(Tyler Mahoney)，由於從小開始接觸掏金採礦工作，長大後也成為一名職業掏金者，之前曾出演過當地實境秀Gold Rush，平時常在網路上分享她的掏金發現。

居住在西澳大利亞州礦業城市卡爾古利(Kalgoorlie)約20分鐘距離的馬奧尼，近來與粉絲分享，她在礦區紅土中發現了一塊約20盎司的金塊，價值預估為13萬澳幣。

馬奧尼在影片中對觀眾表示，「看得到嗎？13萬澳幣就在地上，這是真正的澳洲黃金，覆蓋在紅土中、高純度」。影片曝光後吸引大量網友留言，「超幸運的」、「是一塊真正的金子」、「所以你可以保留金塊，然後退休了嗎」、「哇，恭喜」。

馬奧尼時常在網路上分享發現，去年她使用金屬探測器，發現了一塊價值約35,000澳幣（近台幣70萬元）的金塊，平時也很常發現許多價值約7,000澳幣（近台幣13萬元）左右的小金塊。