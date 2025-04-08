　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巨大金塊藏在紅土中　女挖出後開心PO網：價值260萬元的寶物

巨大金塊藏在紅土中　女挖出後開心PO網：價值260萬元的寶物。（圖／翻攝自TikTok／tylermahoney8）

▲女開心與網友分享她的發現。（圖／翻攝自TikTok／tylermahoney8）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名年輕女子在紅土中發現一塊要價不斐的金塊，影片中可看到，該金塊放在手中和她的手掌差不多大，預估該金塊市價可達13萬澳幣（約台幣260萬），影片分享到網路後獲得180多萬點閱。

出身掏金世家的女子馬奧尼(Tyler Mahoney)，由於從小開始接觸掏金採礦工作，長大後也成為一名職業掏金者，之前曾出演過當地實境秀Gold Rush，平時常在網路上分享她的掏金發現。

@tylermahoney8

Available for auction September ????

♬ original sound - Tyler Mahoney

居住在西澳大利亞州礦業城市卡爾古利(Kalgoorlie)約20分鐘距離的馬奧尼，近來與粉絲分享，她在礦區紅土中發現了一塊約20盎司的金塊，價值預估為13萬澳幣。

馬奧尼在影片中對觀眾表示，「看得到嗎？13萬澳幣就在地上，這是真正的澳洲黃金，覆蓋在紅土中、高純度」。影片曝光後吸引大量網友留言，「超幸運的」、「是一塊真正的金子」、「所以你可以保留金塊，然後退休了嗎」、「哇，恭喜」。

馬奧尼時常在網路上分享發現，去年她使用金屬探測器，發現了一塊價值約35,000澳幣（近台幣70萬元）的金塊，平時也很常發現許多價值約7,000澳幣（近台幣13萬元）左右的小金塊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光
比國安基金進場還快！　台積電看到「7字頭」爆117萬零股
快訊／辱吳宗憲「吃洨」！館長判賠80萬確定　還要上網刊登啟事
台中神秘景點遭破壞！　滿地垃圾
越南承諾「採購美國防產品」盼延後46%關稅　新加坡喊：對美國
A股止跌了！　三大指數集體反彈、逾百股漲停
快訊／韓國瑜強勢制止柯建銘霸麥　宣布卓榮泰11日下午立院專報
快訊／陸26歲女星突宣布退出演藝圈　清空微博

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

又有裸女大鬧機場！女乘客登機暴走　「全身脫到剩內褲」畫面曝

19歲女外出找朋友被綁架　「7天內遭23名男子下藥性侵」

女領包裹時突然低語喊「救救我」　外送員立即報案救出受虐女

8歲童玩彈跳床「被詭風吹到6公尺高空」　爸媽眼睜睜看著他飛走

女網紅拍片被「世界最毒水母」螫傷　爆痛留恐怖血痕：慘叫1小時

寵物犬快被吃掉　女勇猛跳到2公尺巨鱷身上「撬開鱷魚嘴救狗」

幸好沒換電話　男驚喜找回「失蹤16年寵物貓」嚇：快變貓界人瑞

愛犬遭父親拋窗摔死！24歲妙齡女「在警面前弒父」　遭判3年徒刑

台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光

越南承諾「採購美國防產品」盼延後46%關稅　新加坡喊：對美國失望

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

愛犬遭父親拋窗摔死！24歲妙齡女「在警面前弒父」　遭判3年徒刑

台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光

越南承諾「採購美國防產品」盼延後46%關稅　新加坡喊：對美國失望

巨大金塊藏在紅土中　女挖出後開心PO網：價值260萬元的寶物

不只關稅　川普團隊被指「向性玩具宣戰」！不讓18禁產品唾手可得

川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒利潤

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」　員工曝門市擠翻：每人都來問

偷拍南韓空軍基地！2中國高中生遭逮限制出境　坦承父親是「公安」

馬斯克身家大縮水！　傳私下勸「取消關稅」川普不甩

川普威脅奏效？歐盟擬向美國課25%「反制關稅」　豁免波本威士忌

台灣虎航迎首位女董！　前華航高雄分公司總座黃世惠接任

「移工留才久用方案」　移民署+勞動部共同宣導

航空業首位女董座　黃世惠接任台灣虎航董事長

千元日幣輕鬆摘星！北海道2012年米其林一星手打蕎麥麵開箱　

台積電大學長退休　曬識別證「工號4xxx」！全場跪了：真元老

韓爆紅美少女歌手「小IU」要來台開球！　點名「她」的歌：很驚訝

桃園人注意！平鎮等4區4／14將停水18小時　近10萬戶受影響

智慧製造新起點！　吳鳳科大揭牌機器人認證場地

砸大筆積蓄「大樓換透天」卻後悔了！他跪求優點：真的不習慣

張育成落枕復原今可出賽！銳歐本周上一軍？鋒總：是有討論

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

國際熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

川普發文轟日本：對美國很差

川普態度有變？鬆口「關稅終局會比預期更早」

19歲女找朋友被綁架　7天內遭23男性侵

市場估Fed下周緊急降息1碼！　1年內恐連降8碼

川普嗆歐盟「免關稅不夠看」：先買能源再談

白宮：「暫停90天關稅」都是假新聞

川普對中祭出加徵50%關稅！學者：形同實質經濟宣戰

美股「瘋狂15分鐘」一度翻紅！　盤中震幅近2600點

美股盤中震幅近2600點　那指收漲0.1％

關稅衝擊　奧迪宣布「暫停交付」新車全卡港口

市場陷大逃殺「2國家貨幣」成避險工具

更多熱門

相關新聞

不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬

不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬

有網友從澳洲回國，想購買「袋鼠蛋蛋」作為紀念品，不過有網友指出，以前是可以帶的，但現在被列為禁止品項；還有人透露，之前曾有人帶回2顆袋鼠蛋蛋，入境遭到沒收，幸好主動申報才免去20萬元罰款。駐墨爾本台北經濟文化辦事處提醒，「袋鼠蛋蛋」製成的鑰匙圈、開瓶器都禁止攜帶入境。

金塊4連敗泥沼　最糟將打附加賽

金塊4連敗泥沼　最糟將打附加賽

衛少暗示金塊休息室氣氛不對？

衛少暗示金塊休息室氣氛不對？

企鵝島也課關稅？美商務部長解釋了

企鵝島也課關稅？美商務部長解釋了

約基奇41分大三元卻出現致命失誤

約基奇41分大三元卻出現致命失誤

關鍵字：

金塊掏金澳洲Tyler Mahoney西澳紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

快訊／林美貞宣布離婚！　斷開孫興24年婚姻

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

ETF下市+1！00925申請清算　今年第3檔

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面