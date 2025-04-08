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偷拍南韓空軍基地！2中國高中生遭逮限制出境　坦承父親是「公安」

▲▼ 南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓F-15K戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近南韓頻頻傳出，有中國籍人士潛入空軍基地或機場持攝影鏡頭偷拍之情事。2名來自中國、且在中國學校就讀的高中生，今年3月前往南韓旅遊，豈料他們竟然在京畿道水原市的空軍基地偷拍戰鬥機起降，當場被抓包逮捕。事後，其中一人向南韓警方透露，他的父親是中國的公安。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《韓聯社》，南韓警方今（8）日指出，2名來自中國、年約10幾歲的高中生，今年3月21日下午3時30分，涉嫌在南韓空軍第10戰鬥飛行團所部署的水原空軍基地，在未經同意的狀況下，手持數位單眼相機（DSLR）和手機偷拍起飛和降落的戰鬥機，遭到當地居民檢舉。

警方獲報後緊急前往現場，在相機和手機裡發現許多張含有飛行中戰鬥機的相片，於是將2名中國高中生以現行犯逮捕。對此，其中一名中國高中生A某向警方辯稱，「平常的嗜好是拍攝飛行中的飛機。」

京畿南部警察廳安保搜查科將2人以違反軍事基地與軍事設施保護法之嫌疑立案調查，並祭出限制出境等措施。警方表示，2名中國高中生今年3月18日持觀光簽證入境南韓，直到21日因涉嫌偷拍戰機而被逮。

目前警方也研擬調查，2人在此前3天是否曾偷拍機場、港口和其他軍事要地。

南韓警方在調查家庭關係時，A某向警方坦言，其父親的職業為中國公安。對此，南韓軍方關係人士證實，已確定2人的父母為中國公安。報導指出，一旦確認2人父母為中國公安，當局將試圖釐清2人潛入軍事基地偷拍戰機的行為，是否有父母介入指使。

據悉，近來中國人在南韓偷拍軍事基地的事件頻傳。去年6月，3名中國人在釜山操縱無人機，偷拍停靠中的美國航空母艦而被逮捕。去年11月，中國人涉嫌在首爾市瑞草區內谷洞，以無人機偷拍南韓「最高情報機構」國家情報院而被警方逮捕。今年1月，中國人涉嫌以無人機偷拍被指定為國家甲級重要設施的濟州國際機場。

報導指出，儘管中國人在南韓境內偷拍國家重要軍事設施的事件頻傳，但目前南韓恐怕難以套用「間諜罪」治罪，因為南韓間諜罪相關法律對於敵國的界定範圍，只有北韓（朝鮮）一個國家。

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