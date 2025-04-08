愛犬遭父親拋窗摔死！24歲妙齡女「在警面前弒父」　遭判3年徒刑

▲南韓一名男性在飲酒爆發衝突後，竟將女兒飼養的愛犬拋出窗外。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅24歲的女性養一隻狗，平常疼愛有加，豈料去年12月在和父親、父親的友人飲酒後爆發口角後，她的父親卻將愛犬拋出窗外摔死。對此，該名女性得知後，氣得在警方面前持刀砍殺父親，導致罹癌的父親重傷，最後遭法院判處3年有期徒刑。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓仁川廣域市某住宅去年12月9日爆發一起人倫悲劇，24歲的A女和她57歲的父親B男、以及B男的朋友喝酒，不過正當酒酣耳熱之際，父女倆和友人們爆發嚴重的口角衝突，豈料B男卻趁女兒外出之際，姜女而養大的愛犬很心從窗戶拋出，導致愛犬當場摔死。

A女回家後得知，自己親手養大的愛犬居然被父親狠狠拋窗摔死後，簡直是氣到怒火攻心，於是她決定拿起凶器想要砍殺老爸洩憤，不過在這之間被弟弟及時阻止。

其他家人們報案後，警方搭乘巡邏車趕抵現場。豈料，A女在警方面前再次持刀砍殺父親B男，造成B男左胸附近有刺傷，送醫後接受右心室縫合手術。

仁川地方法院刑事13部今（8）日開庭審理，以殺害尊親屬未遂等罪名，判處A女3年有期徒刑。部長法官金起豐表示，「被告（A女）當著警察的面前，試圖持兇器殺害父親。儘管犯行最後以未遂作收，但受害人過去曾經罹患大腸癌而接受手術，在千鈞一髮之際，稍有不慎恐丟失性命。」

部長法官金起豐解釋判刑標準，「不過被告坦承犯案、展現出反省的態度，且是因為平常飼養的愛犬遭到殺害後，基於憤怒才偶然犯案，加上受害人也在庭上求情、希望輕判，因此判處3年有期徒刑。」