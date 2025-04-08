美股大怒神「戲劇性反彈」　盤中震幅近2600點、那指意外收紅

▲美股震盪。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普祭出對等關稅政策，重創全球市場後，美股在7日晚間上演戲劇性反彈。道瓊工業指數盤中從一度暴跌1700點，隨後震盪至高位，震幅近2600點，創下史上最大單日震幅紀錄；那斯達克則是意外翻紅，終場小漲0.1％作收。

道瓊工業指數終場下跌349.26點，或0.91％，收在37,965.60點。盤中一度大跌超過1,700點，隨後強勢反彈，單日震幅達2,595點，創歷史新高。

標普500指數終場小跌11.83點，或0.23％，收5,062.25點。該指數盤中最低下跌4.7％，一度跌入熊市區域，但收盤時較近期高點下跌約18％。

那斯達克指數小漲15.48點，或0.10％，收在15,603.26點。盤中一度下跌逾5％，隨後的反彈主要受惠於投資人逢低買入大型科技股，例如輝達（Nvidia）與Palantir。

費城半導體指數表現最強，勁揚97.29點，漲幅2.70％，收在3,694.95點。

台積電ADR終場下跌0.54點，或0.37%，收在146.26。聯電ADR下跌0.10，或-1.61%，以6.13點作收。

市場一度因社群媒體上流傳「川普可能暫停90天關稅」的傳聞而走高，但白宮隨即澄清此為「假新聞」，主要股指因此再度轉跌。標普500指數在過去三個交易日累計下跌逾10％，為自2020年新冠疫情爆發以來的最大跌幅。

白宮對關稅措施態度仍然堅定，表示9日以前不會更改貿易措施，也不會暫緩。川普甚至威脅對中國進一步提高關稅，也強調不會考慮暫停關稅計畫。