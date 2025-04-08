川普對中祭出加徵50%關稅「最後通牒」！學者：形同實質經濟宣戰

▲美國總統川普（Donald Trump）揚言要對中國加徵50%額外關稅。（圖／路透）



記者隋昊志／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）4日對世界各國開徵對等關稅，中國則是以對美國進口商品開徵34%，作為反制措施，川普先是砲轟「打錯牌」，7日更加碼威脅，若是中方不撤銷（報復）關稅，9日起，將再加徵50％額外關稅。對此，旅美學者翁履中直言，川普已經明確傳達「挑釁」訊號，也是對北京實質「宣戰」。

川普今日在「真相社群」（Truth Social）發文表示，他事前警告過，若任何國家試圖在對美國原有的長期關稅之上，在加徵額外關稅，美方將立即以更高幅度的新關稅作為反制，中國若是在美東時間8日前不取消對美國加徵的34%報復性關稅，將對中國商品加徵50%懲罰性關稅，並全面取消所有與中方的談判。

對於川普向中方下的「最後通牒」，旅美學者翁履中在臉書發文指出，川普已經明確傳達訊號，若中國不退讓，他不只不談判，還會加倍施壓，這已經不是談判，而是通牒、是挑釁，也是對北京實質「宣戰」。因此這不是單純的口水戰，而是一場真正的「經濟熱戰」（economic hot war）。

翁履中表示，對中國而言，現在若是退讓，國內民族主義可能爆發，習近平領導的正當性可能會遭受到嚴重挑戰。因此中方目前一定在評估100%關稅的極限承受力，並考慮是否能用內需與第三市場部分支撐出口損失，只要內部能撐住，北京恐怕會繼續硬撐下去。

翁履中進一步指出，川普的動作並不只是針對中國，也是對其他貿易夥伴的威嚇，試圖讓全球其他國家感到強大心理壓力。他的目標不是妥協，而是讓大家嚇到「自動低頭」。

翁履中提醒，現在對台灣來說，是一個高度危險的時刻，別以為美國打擊中國對台灣就會有利，千萬不要再用意識形態的角度看國際政治，因為川普團隊設定將美國利益優先的戰略，隨時有可能將壓力轉向任何盟友，當然也包括台灣。

翁履中建議，台灣現在必須謹慎、低調、團結應對，與其高調對美表態，反而更需要在談判策略上花更多心力，思考在如何配合美方主軸的情況下，盡可能守住台灣自身利益。台灣的談判團隊、產業界及決策高層，需要清楚認知到這場經濟戰爭，台灣在沒得選擇的情況下就已經入局，如何把損失降到最低，就看是否願意放下一切，團結一致守住風暴過後的競爭力了。