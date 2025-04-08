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妥瑞氏症國中生入學98天輕生亡　前校長朱毋我恐嚇霸凌下場出爐

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前國中校長朱毋我恐嚇、羞辱妥瑞氏症學生，害他輕生。懲戒法院重懲出爐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市民權國中前校長朱毋我，在任職期間處理一名妥瑞氏症新生涉及的性平案件時，強行將學生課後留在學務處，予以言語恐嚇羞辱並禁閉罰站，持續3週。最後學生承受不了壓力，入學98日後從自家頂樓跳樓輕生。懲戒法院一審將朱毋我判處休職2年，朱毋我上訴，懲戒法院二審駁回上訴確定。

根據監察院公布的調查報告指出，有妥瑞症的新生小博（化名）自2017年9月1日入學，沒多久就涉及2件性平案件。第一件發生在當年10月17日，小博因為勃起而以其他同學身體遮掩，但又碰觸到該名同學；另外也有同學指稱小博疑似作出自慰的動作，讓人不適。校方第二天就召開性平會，會後議決：「2位家長均簽署『暫時不申請調查通知書』。小博頗具悔意，予以存記小過1次。不組調查，學校性平會自行列管。」

但當年10月21日，小博在校外對同社團的女同學詢問罩杯尺寸，並幻想別人裸體、發生性關係，還用雨傘觸碰女方大腿和下體。校方在10月24日召開性平會，會後議決：「3位家長均簽署『暫時不申請調查通知書』。小博頗具悔意，予以存記小過2次。不組調查，學校性平會自行列管。」

雖然性平會記載不予調查，但朱毋我卻在性平會上，命小博進場公開說明，且認定小博行為構成性騷擾，監察院認為這根本就是實質調查。此外，監察院認為朱毋我之後又指揮性平會做成小博「抽離於班級外、假日禁足、調動社團、取消晚自習、學生與家長向被行為人及其家長道歉、家長接送上下學」等7項處置。甚至小博課後被強制留在學務處，被要求禁閉罰站持續3週，朱毋我甚至還在眾人面前斥責小博：「你有病，為什麼不去吃藥。」小博悲傷落淚。最後小博承受不了壓力，12月初在自家頂樓跳樓輕生，距離入學僅僅98日。

事發後引起教育團體強烈不滿，朱毋我也遭監察院調查。他當時辯稱，他2016年才初任校長，對性平事務不了解，「難免力有未逮」，所以程序上有許多疏漏，並非故意威脅羞辱學生。但監察院不採信，仍對他提出彈劾，並送懲戒法院議處。

懲戒法院一審審理後，判決將他休職2年。朱毋我不服，上訴第二審，二審也駁回上訴，全案確定。

朱毋我在事發後轉任台北市教育局教師，他於2023年時，還試圖參加校長選舉，但當時教育團體發現後，立即發出聲明，要求汰換不適任教師。

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