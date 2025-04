台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光

▲台灣被國際賭盤看好,很有機會在6月前甩掉關稅。(圖/翻攝polymarket.com)



記者吳美依/綜合報導

美國市場預測平台「Polymarket」開出線上賭盤,邀請各界預測「川普將在6月前,降低哪些國家的關稅?」而台灣不僅被普遍看好,持續盤據前幾名,還一度以88%機率衝上最高位。

根據「Polymarket」8日凌晨貼文,台灣6月前被降低關稅的機率,被預估高達88%,躍升賭盤大熱門。其次依序為越南(86%)、寮國(85%)、日本(82%)、柬埔寨(76%)、南韓(75%)、瑞士(74%)與印度(72%)。

但在截稿時,日本以87%機率竄升至第一名,台灣則以86%位居第二,接下來依序為越南(80%)、南韓、(76%)、印度(76%)、柬埔寨(75%)與歐盟(69%)。

至於多次重申「奉陪到底」,已經宣布對美祭出34%報復性關稅的中國,則被認為僅有42%機率,在6月之前降低關稅。

CAPITULATION?



Trump is expected to REDUCE tariffs on the following countries before June:



- Taiwan

- Vietnam

- Laos

- Japan

- Cambodia

- South Korea

- Switzerland

- India



SEE REST OF LIST ????