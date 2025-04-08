台灣被看好「6月前甩掉關稅」！國際賭盤一度登頂　驚人機率曝光

▲台灣被國際賭盤看好，很有機會在6月前甩掉關稅。（圖／翻攝polymarket.com）



記者吳美依／綜合報導

美國市場預測平台「Polymarket」開出線上賭盤，邀請各界預測「川普將在6月前，降低哪些國家的關稅？」而台灣不僅被普遍看好，持續盤據前幾名，還一度以88%機率衝上最高位。

根據「Polymarket」8日凌晨貼文，台灣6月前被降低關稅的機率，被預估高達88%，躍升賭盤大熱門。其次依序為越南（86%）、寮國（85%）、日本（82%）、柬埔寨（76%）、南韓（75%）、瑞士（74%）與印度（72%）。

但在截稿時，日本以87%機率竄升至第一名，台灣則以86%位居第二，接下來依序為越南（80%）、南韓、（76%）、印度（76%）、柬埔寨（75%）與歐盟（69%）。

至於多次重申「奉陪到底」，已經宣布對美祭出34%報復性關稅的中國，則被認為僅有42%機率，在6月之前降低關稅。

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Trump is expected to REDUCE tariffs on the following countries before June:



- Taiwan

- Vietnam

- Laos

- Japan

- Cambodia

- South Korea

- Switzerland

- India



SEE REST OF LIST ???? — Polymarket (@Polymarket) April 7, 2025

美國2日宣布對逾180個國家與領地的貿易夥伴，實施「對等關稅」。據悉，目前已近70國與美方接觸，希望展開協商。

其中，日本首相石破茂7日晚間已與川普電話會談，被美國財政部長貝森特（Scott Bessent）形容「獲得談判優先權」，「因為他們很快就表達意願」。越南也表態願意對美國商品實施零關稅，但白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）直言此舉「遠遠不夠」，因為問題在於非關稅欺騙，例如出口補貼、傾銷。

歐盟4月15日、5月15日將對美國進口商品，分批次徵收關稅，但也於7日提出，如果華府願意取消相關措施，他們也願意把美國車輛和工業產品的關稅降到零。