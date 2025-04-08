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怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」　員工曝門市擠翻：每人都來問

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／達志影像／美聯社）

▲全美各地蘋果門市，紛紛傳出搶購潮。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」導致蘋果股價暴跌，總市值蒸發6380億美元，但也帶來短期效益，因為美國各地「果粉」紛紛趕在關稅生效之前，前往門市搶購iPhone。

《彭博社》8日報導，全美各地的蘋果門市員工紛紛表示，上周末店裡擠滿了搶購人潮，儘管不如新機發布時那樣大排長龍，但繁忙程度大約跟年度重大節假日差不多，因為消費者擔心關稅生效之後，iPhone價格將會飆漲。

一名員工匿名透露，「幾乎每一位顧客都問我，是不是很快就會漲價了……人們只是憂慮地衝進來問問題。」

7日下午，紐約市第5大道的蘋果旗艦店十分繁忙。阿根廷旅客德伊利亞（Ambar De Elia）原本就計畫買一支iPhone15給妹妹，但早上起床看到新聞之後，決定現在就下手，「我認為，每個人來到這裡，都是出自於恐懼。他們不知道會發生什麼事。如果我們有機會以更低價格買到，當然會這麼做。」

▲▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫克尚未回應關稅對於蘋果的影響。（圖／達志影像／美聯社）

旗艦店一名員工表示，如果未來幾天持續出現搶購潮，他也不會感到驚訝。另一名員工指出，每年的這個時候，通常被視為淡季，因為新款iPhone預計9月就會發布，但許多人轉而選擇現在就要換新機。

一名知情人士透露，至少在部分主要市場，蘋果美國門市上周末的銷售額，高於往年同期。蘋果將於5月1日發布第2季財報，屆時執行長庫克（Tim Cook）有機會討論關稅帶來的影響，但他目前僅表示仍在評估中，不願多做評論。

分析師指出，蘋果是遭到貿易戰影響最大的公司之一，主要因為該企業高度依賴中國，而後者正面臨川普政府的54%關稅。儘管蘋果也在印度、越南與泰國等地設廠，但這些南亞或東南亞國家，也都面臨關稅提高的挑戰。

分析師表示，新關稅生效之後，蘋果很可能需要自行吸收額外成本，否則就得採取漲價策略。瑞銀（UBS）7日估計，蘋果最高階iPhone目前售價1199美元（約新台幣3.9萬元），未來可能上漲約350美元（約新台幣1.1萬元），漲幅30%左右。

事實上，為了減少未來成本，蘋果正把更多在印度製造的設備，送往美國市場。此外，該公司也可能採取一系列措施，包括施壓供應商、容忍較低的利潤率，以防止價格飆漲。

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