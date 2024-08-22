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歐普拉現身全代會！轟范斯「無孩貓姑婆論」：火災我們也會救貓咪

▲▼歐普拉（Oprah Winfrey）。（圖／路透）

▲歐普拉現身民主黨全代會，抨擊范斯的「無孩貓姑婆」爭議言論。（圖／路透）

文／中央社

美國脫口秀天后歐普拉今天在民主黨全代會以神秘嘉賓之姿現身，抨擊那些尋求分裂的政客，回擊共和黨副總統候選人范斯「無孩貓姑婆」治國的爭議言論，呼籲民眾時不時就需要挺身對抗惡霸。

民主黨全代會第3天，印度裔美國女星明蒂卡林（Mindy Kaling）、美國綜藝節目「週六夜現場」固定班底之一的肯南湯普森（Kenan Thompson）等人助陣之下，現場星光熠熠；歐普拉（Oprah Winfrey）紫色勁裝登台，全場響起尖叫聲。

歐普拉順著與會者的熱情激勵說道，「我們現在滿腔熱血，迫不及待離開這裡去做些事情，我們要做的事就是投票給賀錦麗，讓她成為下一任美國總統」。

賀錦麗（Kamala Harris）明天將正式在全代會接受提名，代表民主黨角逐白宮大位。

這是歐普拉第一次在民主黨全代會登台演說，以「神秘嘉賓」之姿現身，營造歡樂、掀起一波高潮。

2008年，民主黨初選時，她表態支持歐巴馬而非希拉蕊，被媒體形容是歐巴馬勝出的一大關鍵，她的政治和社會影響力舉足輕重。

歐普拉細數居住過的地方，拉近與所有人的距離。「我住過密西西比州、田納西州、威斯康辛州、馬里蘭州、印第安納州、佛羅里達州、夏威夷、科羅拉多州、加州，還有可愛的家鄉芝加哥，我走遍這個國家」，全場氣氛為之沸騰。

她表示，自己目睹過種族主義、性別歧視、收入不平等，甚至深受其害。接著話鋒一轉指出，有更多時候，她看見保守派或自由派的人士，儘管彼此未必認同對方的觀點，「但如果你遇到困難，他們仍然會在第一時間幫助你」。

「這些人讓我為自己身為一名美國人感到自豪」。歐普拉營造團結，獲得掌聲。

她雖未點名批評共和黨總統候選人川普（Donald Trump），卻指出「有人想讓你相信書本是危險的、突擊步槍是安全的」，並警告大眾當心那些「先尋求分裂再試圖征服群眾的政客」。

歐普拉隨後喊出，「當我們團結在一起，便沒人能征服我們」。

她將美國比喻為一個發展中的計畫工程，需要付出承諾，在面對艱難挑戰和民主時要保持開放心態，且時不時大家就必須挺身而出，對抗生活中的惡霸。

歐普拉也回擊川普副手范斯（J.D. Vance）先前引發的爭議。范斯曾在接受採訪時聲稱，「我們國家實際上的統治者是一群沒有孩子的貓姑婆（childless cat ladies）」，范斯甚至批評賀錦麗等多位未親自生育子女的民主黨籍政治人物。

歐普拉呼應演說主題並反擊指出，當房子著火，志願者現身救火時，並不會詢問彼此的政治立場、也不會因屋主身分背景而有差別待遇，「如果屋主是一位沒有孩子的貓姑婆，我們也會盡力把貓咪救出來」。此番話再度引起歡呼聲。

歐普拉向來謹慎選擇支持對象，僅有少數總統候選人曾獲得歐普拉明言支持。外界過去也曾猜測她是否會參選美國總統，她則否認有意尋求總統寶座。

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