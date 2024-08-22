重倡朱立倫所提「2D戰略」　DNC國民黨訪團稱獲美軍事議員認同

▲國民黨訪問團赴美觀察美國民主黨黨代表大會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨觀選團於台北時間22日會晤美國聯邦眾議員軍事委員會「海權」小組民主黨首席議員科特尼（Joe Courtney, D-CT），雙方針對印太區域局勢、台美國防合作以及如何維持台海和平穩定進行交流。國民黨駐美代表秦日新表示，國民黨主席朱立倫所主張的「強化國防」與「溝通交流」2D戰略，最符合台美雙方的共同利益，科特尼對於強化國防與溝通交流併進的「2D戰略」也表示認同。

秦日新續指，自己剛參加完5月底到6月初於新加坡舉辦的「香格里拉會談」（The Shangri-La Dialogue），會中美國國務卿布林肯（Tony Blinken）及國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）都主張美國對中國大陸會保持暢通的溝通管道，特別是雙方的軍事高層對話以減少誤判，防止危機發生。

2024美國民主黨黨代表大會DNC進入第3天，國民黨訪團上午與美國國際民主協會（NDI）主席（前聯邦參院民主黨領袖）主席達希爾（Tom Daschle）會談。國民黨立委許宇甄指出，達希爾於會談中強調「民主就是妥協」，政黨的對話與溝通才能帶領民主向前邁進，她認為這句話台灣政壇各方都應銘記在心，並期許立法院9月的預算會期3黨可以維護台灣自由、民主、和平、法治為出發點，向彼此釋出更多善意，深化台灣第3波民主改革。

在傍晚會晤科特尼前，國民黨訪團中午還與出席華府智庫「美國進步中心」（CAP）研討會，並與CAP會長加斯帕爾（Patrick Gaspard）、康乃狄克州參議員墨菲（Chris Murphy, D-CT）進行議題討論。

國民黨立委葛如鈞說，墨菲就民主黨對台政策進行闡述，並強調如果民主黨總統參選人賀錦麗當選，美國對台政策不會與現任拜登政府有太多變動，墨菲並認為「美國的烏克蘭政策與台灣政策緊密相連」。

葛如鈞認為，民主黨對台灣強調政策延續性和穩定，顯然印太區域的和平穩定將持續受美方重視，這與國民黨堅持的和平、溝通不謀而合。

