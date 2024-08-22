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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院糾正板橋幼兒園餵藥案　國民黨批賴清德政治追殺、撕裂社會

▲▼新北市長侯友宜出席《臺灣驕傲 新北榮耀》感恩茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

板橋幼兒園去年爆發疑似餵藥及不當對待幼兒事件，監察委員蔡崇義、葉大華、林郁容等人今（22日）舉行記者會，認定新北市教育局有多項違失，監察院通過糾正案。國民黨對此質疑監察院跟本是「政治追殺」，痛批賴清德總統的國家機器全力運作，誰也不放過。

國民黨強調，經司法機關綜合相關事證及科學驗證，新北幼兒園疑似餵藥案結果為全園32位採檢幼童，質譜儀及毛髮檢驗都全數未檢出不明藥物，民進黨過去在案件發生當下不斷造謠抹黑，始終未向人民道歉，如今監察院卻糾正新北市政府，繼續製造家長恐慌，大可不必。

國民黨指出，賴清德總統過去造謠「新北市幼兒園有孩子被餵食2類藥物」、「如果孩子有戒斷症狀，幼兒園也確實有餵食彩虹藥水」，但不起訴書明確表示「並無證據顯示」，另，民進黨新北市議員戴瑋姍曾造謠稱「藥物濃度檢測結果為64，證明就是有被餵食巴比妥」，但檢驗為陰性，被臉書直接認證造謠，新北市政府積極配合檢調單位進行調查，並在第一時間即刻啟動行政調查程序，並著重保護幼童及家長個人隱私，同時確保資訊的正確性。

國民黨批，民進黨利用社會不幸事件，操縱社會輿論，只為自己政治利益，撕裂全台社會的親師關係，呼籲賴清德總統儘速出面為造謠、抹黑道歉，還國人一個交代。

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