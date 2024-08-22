柯文哲遭疑收中港澳政治獻金　綠給忠告：這有刑責欸

▲民進黨立委莊瑞雄、林楚茵受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金爭議延燒，如今更被發現疑似收下來自日本、香港與澳門、上海等地區政治獻金。對此，民眾黨發言人吳怡萱22日回應，這些捐款人都是有中華民國身分證，未來會重新做盤點。民進黨團書記長莊瑞雄則提醒，收下不該收的錢沒有退，這是有刑責的。

有媒體22日發現，根據監察院政治獻金申報資料顯示，柯文哲政治獻金捐贈資料中，有17筆捐贈人登記的地址不在台灣，金額總計3萬8050元，其中包括上海、香港、澳門、日本，另有3筆匿名捐贈登記地址為香港元朗及香港新界。

莊瑞雄說，一個高人氣的人收了那麼多獻金，本來就要有財務單位管控錢可不可以收，比如說上市公司不能虧損、財力雄厚也不能捐超過百萬、個人只能10萬、中港澳沒有中華民國國籍的不能收等等。

莊瑞雄指出，民眾黨申報的時候要檢視有沒有收到不能收的，要退還或要繳庫，剩下的你未來4年可以好好運用。《政治獻金法》就是說這錢要用在政治活動，但好奇怪，為什麼是到哪個公司、拿多少發票，外界看了霧煞煞，民眾黨要說清楚。

莊瑞雄也提醒，若真收到不該收的錢，這是有刑責的，不能說收來錢都是自己的，這個是民眾黨家務事，但政黨之間他還是要給忠告。

針對柯政治獻金包括日、港、澳與上海等，外界質疑是否具有中華民國國籍？民眾黨發言人吳怡萱22日受訪時回應，其實只要有中華民國國籍且年滿20歲就可捐款，不管人在哪都可以捐，而民眾黨也有初步確認，這些人都是有身分證的，既然有就可以捐款，民眾黨未來也會重新做盤點。