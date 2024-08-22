陳佩琪認看億級豪宅　趙少康批時機敏感：大家當然質疑錢從哪來

▲趙少康認為陳佩琪此舉啟人疑竇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報假帳疑雲，而柯文哲老婆陳佩琪又爆出去立院附近物色一戶1.2億豪宅，稱是盼30歲兒子未來結婚有個自己的家，但陳佩琪和柯文哲的財產申報存款僅不到3000萬，隨即遭質疑家裡堆滿現金。前中廣董事長趙少康今（22日）受訪表示，如果是靠夫妻多年的積蓄去買房，是她的選擇與自由，只是在時機上很敏感，會啟人疑竇。

陳佩琪今日證實，約最近三、四個月有看房， 主因為三個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。但當時天黑連路都看不太清楚，「建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它，仲介有陪同，印象中只有仲介陪同，沒見名嘴口中的大老闆」。

趙少康對此指出，柯文哲競選總統期間的相關帳目還搞不清楚，外界仍有各種傳言，民眾黨中評會更開除涉案人士黨籍、時任競選總幹事黃珊珊更被停權三年，大家目光還放在這裡，陳佩琪這時候跑去看豪宅，大家自然會質疑，錢從哪裡來啊！

趙少康認為，當然柯文哲夫妻可以解釋只是看房、並無行動，只是這個時機點容易讓外界有各種聯想，可能不適宜。

